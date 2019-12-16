برلماني: التصدي لقطر وتركيا ضرورة لمواجهة الإرهاب

أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، على أهمية الدعوة التي كررها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ موقف حاسم تجاه الدول الداعمة للإرهاب والراعية له، مشيرا إلى أنه موقف يؤكد جدية مصر في التصدي لهذه الكيانات، وكف يد تلك الدول عن تقديم الدعم المالي والمعنوي للإرهابيين وتوفير منصات إعلامية لهم.



ونوه سليم في بيان له، إلى دعوة السيسي بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه الدول التى تدعم الإرهاب، وتأكيده على أن مصالح الدول هى الغالب لمسار السياسة، وعليه يجب التصدي بحسم لهذه الكيانات وإجبارها على تغيير نهجها، لأنها تبعث الفوضى في المنطقة.



وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التصدي لقطر وتركيا بصفتهما أكبر دولتين داعمتين للإرهاب في المنطقة، مستطردا: "لابد من الوقوف في وجههما بقوة".