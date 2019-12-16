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نائب وزير الاتصالات: العالم كله يتجه إلى التعامل الرقمي سواء أشخاص أو مؤسسات.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
المهندس خالد العطار،نائب
المهندس خالد العطار،نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميك
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ريهام فيكتور
قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنه، إن فكرة التحول الرقمي هو أن يعيش الإنسان الحياة الرقمية طوال الوقت فى الشركه فى البيت فى الشارع وغيرها .

وأضاف المهندس خالد العطار، خلال برنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية " dmc " أن العالم كله يتجه الى التعامل الرقمي مع أي شخص أو مؤسسة سواء في التعليم أو الصحة أو غيرها في التعاملات الخاصة أو الحكومية.

وأشار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة، إلى أن فكرة الميكنة تقوم على تحويل الخدمات الورقية إلى الإلكترونية،لافتا إلى ان التحول الرقمي معناه التعامل بدون اوراق مع توفير وقت وجهد.

وتابع نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنه،أن عملية استبدال الأوراق بالخدمة الالكترونية او ما تسمى الرقمية أفضل بكثير ،مؤكدا ان الاوراق يمكن أن نفقدها ،الى جانب عملية نقلها تحتاج الى وقت طويل،بالاضافة الى مساحتها التخزينية .

وأكد نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنه،أن الجهات الحكومية لابد ان ترتبط بشبكة واحدة ،منوها الى ان محافظة بورسعيد تم توصيل 700 مبنى حكومي .

واردف أنه الآن تعمل المؤسسات التي تسمى بـ " مصر الرقمية " لعام 2020 لأنها تخدم قطاع عريض،مشيرا الى ان 70 مليون مواطن يستفيدون من منظومة التمويل و التوكيلات و المرور وغيرها .
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