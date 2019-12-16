موعد ومناطق قطع التيار الكهربائي في الغردقة اليوم

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، اليوم الأحد، عن فصل التيار الكهربائي غدا عن عدة فنادق مختلفة لصيانة المحولات.



وأكد مركز عمليات البحر الأحمر في بيان له أن هذه الفنادق بطريق الشيراتون القديم وكذلك ميدان السقالة، بهدف صيانة المحولات الدورية، حيث سيتم فصل الكهرباء بدءا من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية ظهرا.