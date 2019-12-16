ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

موعد ومناطق قطع التيار الكهربائي في الغردقة اليوم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
موعد ومناطق قطع التيار
موعد ومناطق قطع التيار الكهربائي في الغردقة اليوم
Advertisements
إبراهيم جادالله
أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، اليوم الأحد، عن فصل التيار الكهربائي غدا عن عدة فنادق مختلفة لصيانة المحولات.

وأكد مركز عمليات البحر الأحمر في بيان له أن هذه الفنادق بطريق الشيراتون القديم وكذلك ميدان السقالة، بهدف صيانة المحولات الدورية، حيث سيتم فصل الكهرباء بدءا من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية ظهرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استجابات الوزراء.. تركيب كشافات إنارة وصيانة الأعمدة بعد شكوى أهالي البهتيني بالإسماعيلية

فصل الكهرباء عن مركز ومدينة المحلة للصيانة.. السبت

مواعيد وأماكن فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة

قطع الكهرباء عن 4 مناطق سكنية بمدينة الخارجة غدًا.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

طبيب الغلابة: لم أتعرض لمتاعب صحية طوال حياتي.. فيديو

سمية الخشاب ولا ريم البارودي.. أحمد سعد في ورطة بعد طرح أغنيته الجديدة

حتحوت يكشف حقيقة تعيين جهاد جريشة حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش.. فيديو

سعر الدولار و الريال وأسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2019

كيفية التخلص من ورق المصاحف القديمة .. الإفتاء توضح التصرف الصحيح |فيديو

مش هتصدق.. سعر فستان رانيا يوسف في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس أنيقة.. بوسي تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

مش هتصدق.. سعر فستان رانيا يوسف في أحدث ظهور لها

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي