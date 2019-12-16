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فن

محمود حجازي ينتهي من تصوير مسلسل شديد الخطورة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:09 ص
محمود حجازى
محمود حجازى
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شيري نبيل
نشر الفنان محمود حجازي صورة تجمعه بالفنان أحمد العوضي من كواليس مسلسل "شديد الخطورة " عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".

وعلق حجازي، على الصورة، قائلا: "فركش شديد الخطورة، شكرًا كل القائمين على العمل".

مسلسل "شديد الخطورة " من بطولة أحمد العوضي، وريم مصطفى، وهادي الجيار، محمود حجازي، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي، ومن المقرر عرضه على منصة "watch it".
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