محمود حجازي ينتهي من تصوير مسلسل شديد الخطورة

نشر الفنان محمود حجازي صورة تجمعه بالفنان أحمد العوضي من كواليس مسلسل "شديد الخطورة " عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".



وعلق حجازي، على الصورة، قائلا: "فركش شديد الخطورة، شكرًا كل القائمين على العمل".



مسلسل "شديد الخطورة " من بطولة أحمد العوضي، وريم مصطفى، وهادي الجيار، محمود حجازي، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي، ومن المقرر عرضه على منصة "watch it".