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فن

تريند الفن | ورطة أحمد سعد بسبب ريم البارودي وسمية الخشاب.. نجلاء بدر تقصف جبهة دينا الشربيني بـ صورة عمرو دياب

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:09 ص
دينا الشربيني - نجلاء
دينا الشربيني - نجلاء بدر
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قسم الفن
نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حقق بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:

سمية الخشاب ولا ريم البارودي.. أحمد سعد في ورطة بعد طرح أغنيته الجديدة
طرح الفنان أحمد سعد، منذ عدة ساعات أغنية جديدة بعنوان "اللي كانت حبيبتي"، وهي أغنية تحمل الطابع الدرامي الحزين، وهي من كلماته والأحانه.


بسبب عمرو دياب.. نجلاء بدر تقصف جبهة دينا الشربيني ..فيديو
تعرضت الفنانة نجلاء بدر، لموقف محرج من قبل إحدى المذيعات أثناء لقائها ببرنامج "theinsiderar" عندما سألتها عن سر غضب دينا الشربيني منها.

حسن عفيفي يتصدر جوجل بعد وفاته.. وتعليق مؤثر من زوجته هناء الشوربجي
تصدر الفنان حسن عفيفي مؤشر البحث جوجل في مصر بآلاف من عمليات البحث عن مصمم استعراضات فرقة رضا، بعد ساعات من رحيله أمس، الأحد.

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