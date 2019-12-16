برلماني يكشف الهدف من إنشاء لجنة السياحة.. فيديو

قال النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن لجنة السياحة لجنة مستحدثة، ومنذ نشأتها تساعد القطاع السياحى، وتعمل على حل مشكلات السياحة ومناقشتها مع الحكومة.



وأضاف رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن هناك مشاريع قوانين يتم مناقشتها والعمل على الخروج من النمط التقليدى الذى عاشت فيه مصر فى الماضى وبالتحديد فى الستينيات.



وأضاف رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن مصر تقع فى موقع جغرافي مميز، وتتمتع بمناخ رائع ولذلك نعمل على استغلال ذلك فى جذب السياحة.



وأوضح رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن قانون السياحة كان به بعض المفاهيم الخاطئة وحاولنا توضيح الصحيح فى القانون الجديد.



وتابع رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إنهم يعملون على تنمية السياحة الدينية، وذلك عن طريق مسار العائلة المقدسة، وأكد أنه بعد قليل سيعقد اجتماع مع وزارة التنمية المحلية وخاص بهذا المسار.

