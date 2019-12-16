خطر جديد يواجه شعوب البلاد الفقيرة في أفريقيا وآسيا.. تفاصيل

يعاني الفقراء حول العالم من العديد من الأمراض المتعلقة بسوء التغذية، مما يجعل معدل النسبة العامة للصحة الجيدة في تراجع مستمر.



ونشرت مجلة لانسيت الطبية العامة تقريرا متعلقا بهذا الأمر، أوضحت فيه أن ثلث أفقر بلدان العالم يعانون من مستويات عالية من السمنة ونقص التغذية، مما يجعل صحة الناس في تهدور مستمر.



وقال مؤلفو الدراسة، إن شعوب البلدان في جنوب أفريقيا وآسيا هم الأكثر تضررا وأن النظام الغذائي هو المسئول عن هذا الأمر، خاصة الأطعمة المصنعة منها، ويطالبوا مؤلفو الدراسة بضرورة إجراء تغييرات على نظام الغذاء العالمي.



ويقدر التقرير، أن ما يقرب من 2.3 مليار من الأطفال والكبار في العالم يعانون من زيادة الوزن، وأن أكثر من 150 مليون طفل قد توقف نموهم، ويواجه العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل هاتين المسألتين في آن واحد، والمعروفة باسم "العبء المزدوج لسوء التغذية".



وبحسب الدراسة فإن 20 ٪ من الناس يعانون من زيادة الوزن ، و 30 ٪ من الأطفال دون سن الرابعة لا ينمو أجسادهم بشكل صحيح.



ويرجح المؤلف الرئيسي الدكتور فرانشيسكو برانكا ، مدير قسم التغذية للصحة والتنمية في منظمة الصحة العالمية أن نظام الغذاء هو السبب كالأطعمة الجاهزة والتي تجعل الشخص يأكل منها كميات كبيرة، مما تجعل جسده معرض للإصابة بأمراض سرطانية وأمراض مناعية وأمراض القلب وغيرها، فهذه الأطعمة تسمى بطعام الموت المبكر، ويفضل استبدالها بأطعمة طبيعية كاللحوم والخضراوات والفواكه والمكسرات والطعام المعد بالمنزل.



ووفقا للتقرير فقد تأثرت 45 دولة من أصل 123 دولة في فترة التسعينيات، و48 من أصل 126 دولة في عام 2010، ويقول القائمين بالدراسة إنه ينبغي اتخاذ إجراءات من جانب الحكومات والأمم المتحدة والأكاديميين لمعالجة المشكلة، كسهولة وفرة الطعام المغذي، والمساعدة في زيادة النشاط البدني.