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تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:15 ص
صدى البلد
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هاجر إبراهيم
عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا مفصلا عن جلسات منتدى شباب العالم اليوم، الاثنين، 16/12/2019.

وتتضمن الجلسات:

الذكاء الإصطناعى والبشر: من المتحكم
آفاق التنمية المستدامة بأفريقيا: فرص وتحديات
والمرأة والحق فى التنمية
التحديات التى تواجه العمل الإبداعى فى عصر التكنولوجيا الرقمية
دور الفنون فى التعامل مع القضايا الإنسانية
مناقشات ريادة الأعمال المبتكرة
مكافحة خطاب التطرف والكراهية
تنمية رأس المال البشرى
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