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اقتصاد

المنزلاوي: النسخة الثالثة من منتدى الشباب تواكب التحديات العالمية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:30 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال المهندس محمد مجد الدين المنزلاوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اهتمام الرئيس السيسي بتنفيذ توصيات النسخة الأولى و الثانية من منتدى شباب العالم شجع أكثر من ٧٠٠٠ شاب لحضور النسخة الثالثة، وهو ما يثبت صحة روئيته عندما أطلق المؤتمر الأول في ٢٠١٧.

وتابع المنزلاوي، أن الأجندة المطروحة للنقاش خلال هذه النسخة من منتدى شباب العالم توكد على مواكبة المنتدى لأهم الموضوعات والتحديات فى العالم ويأتى على رأسها مكافحة الإرهاب، واهتمام الرئيس بالثورة الصناعية الربعة وتكنولوجيا المعلومات، وسبل التعاون بين دول البحر المتوسط، علاوة على عرض قصص التحدي من شخصيات على مستوى العالم كان لها أكبر أثر لتشجيع الشباب على التفكير في المستقبل و مواجهة أى تحديات في الحياة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الاول السبت، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، وشهد الحفل الافتتاحي إطلاق أغنية "الحضارة يعنى مصر"، التي تعبر عن الرسالة الأكبر والأهم لمنتدى شباب العالم، والتي تم التركيز عليها منذ العام الماضي 2018 وتستمر هذا العام كمحور لفعاليات المنتدي في نسخته الثالثة 2019.
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