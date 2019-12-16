تعرف على اسعار تذاكر الحفلات فى اعياد الكريسماس بفنادق الغردقة

استعدت فنادق ومنتجعات محافظة البحر الاحمر السياحية لاستقبال الكريسماس ورأس السنة حيث بدأت الاستعدادات مبكرا وقد بدأ كل فندق بتجهيز عروض وخيم كبرى لتنظيم حفلات كبرى، بجانب عروض للشو الروسى وبعض حفلات الفن الشرقى التى تشمل على بعض انواع الفلكور المصرى بالاضافة الى فلكور البحر الاحمر وهو فرق السمسمية التى ارتفع اسعار حجزها خاصة بعد زيادة الاقبال عليها.



كما ان هناك عددا من الفنادق اعلنت عن تنظم احتفالات صباحية فترات اعياد الكريسماس ورأس السنة وهى تكون على جزيرة الجيفتون وفى منطقة السفارى، وتزينت جميع الفنادق باشجار الكريسماس التى اضاءت صالات الاستقبال بالفنادق والمطارات كى تكون المشهد الاول الذى يرونة السياح فور وصولهم للغردقة.



وأطلقت فنادق الغردقة عروضا ترويجية لجذب السياح المصريين والأجانب،خلال احتفالات الكريسماس ورأس السنة وتتراوح حجوزات تذاكر الحفلات التى تنظمها الفنادق من 500 جنيه وتصل لـ 3000 جنيه.



واكد الخبير السياحى عصام على ان هناك معدل وصول عالى خلال هذه الفترة بنسبة من 20 الى 30% زيادة وقد ترتفع نسب الاشغالات السياحية لتصل ما يزيد على 80 % فى اغلب فنادق الغردقة كما ان هناك بعض الفنادق ستسجل نسب الىشغال بها 100% خاصة الفنادق الخمس نجوم



وأشار الى ان السياح الالمان هم فى مقدمة السياح القادمين لقضاء اعياد الكريسماس ورأس السنه ثم يأتى فى المركز الثانى البريطانين ثم الاوكران فى المركز الثالث ثم النمساويين ثم البولند ثم الهولند ثم البيلاروس ثم التشيك ثم البلجيك .



وعقد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، اجتماعا موسعًا مع مديريى مديريات الخدمات لمناقشة استعدادات أعياد الكريسماس ورأس السنه، مشددًا على أهمية تحقيق أعلى مستويات للنظافة بما يليق بمكانة البحر الاحمر والسيطرة على الباعة الجائلين فى المناطق السياحيه، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى فى محيط المناطق االسياحيه والكنائس لتأمين احتفالات الكنائس بعيد الميلاد.



ووجه محافظ البحر الاحمر مسئول الصحة بضرورة قيام الطب الوقائى بحملات تفتيشية على الفنادق والمطاعم لضمان جودة الأطعمة المقدمة للسياح لتجنب حدوث أى حالات تسمم، ويأتى ذلك فى إطار استعداد كل الجهات المسئولة لاستقبال الموسم حيث شهدت المحافظة إقبالا سياحيا خلال الأسبوع الماضى وتزايد فى حجوزات الفنادق لرأس السنة.



فيما ينظم مطار الغردقه الدولى ومطار مرسى علم تقليدا جيدا لاستقبال السياح القادمين لقضاء اعياد رأس السنه واعياد الميلاد بالبحر الاحمر حيث ينظم بشكل يومى خلال هذه الايام احتفالات بصالات الوصول الدولى بوضع اشجار الكريسماس وتقديم هدايا للسياح.