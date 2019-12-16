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أخبار البلد

البيئة تنتهي من ربط مداخن محطة كهرباء بني سويف بالرصد الإلكتروني

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:34 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أ ش أ
انتهت وزارة البيئة من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي لانبعاثات 8 مداخن بمحطة كهرباء بني سويف الجديدة والتي تعد من أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود لرصد نوعية الهواء وتوفير بيئة صحية للمواطن.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين،أن المشروع أقيم في إطار التعاون الوثيق بين وزارتي البيئة والكهرباء ، حيث تقوم تلك المداخن برصد عناصر الجسيمات الصلبة الكلية وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون والأكسجين ودرجة الحرارة ، كما تقوم أجهزة الرصد بمقارنة القراءات مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بشكل مستمر للتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة البيئة لربط الصناعات الكبرى الموجودة على مستوى الجمهورية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وذلك بهدف الحفاظ على نوعية الهواء، حيث يصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية للرصد حاليا إلى 68 منشأة على مستوى الجمهورية تمثل 291 مدخنة.
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