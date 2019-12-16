بمنتدى شباب العالم..الذكاء الاصطناعي يحسن قدرات البشر والروبوت يحسن حياتنا

قال أحد الشباب المشاركين في الجلسة الأولى لليوم الثالث بمنتدى شباب العالم، إننا جميعا نستخدم «الروبوت» في مهامنا كل يوم، لافتا إلى أننا قمنا بتحسين وتعزيز حياة البشر اليومية.



وأضاف أحد المشاركين خلال جلسة الذكاء الاصطناعي والبشر بـ منتدى شباب العالم، أننا قمنا بتحسين قدرات البشر على اتخاذ القرارات وذكائهم، أن كان لنا أن نقول ذلك بفضل وجود الآلات حولنا .



وأشار أحد المشاركين في الجلسة الأولى لليوم بمنتدى شباب العالم، إلى أننا قادرين على استخدام الآلات والقطع التكنولوجيا الآن، فكل هذه الأمور تجعلنا نتفاعل ونتصرف بشكل أفضل .



وتابع أحد المشاركين في الجلسة الاولى لليوم بمنتدى شباب العالم، أن كل هذا التقدم والتفاعل والحداثة بسبب أننا نحن مكملين لبعضنا البعض كما ذكرت" الريبورت صوفيا " خلال حديثها.



منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.



وانطلقت نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

