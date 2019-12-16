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محافظات

تفاصيل أول لقاء بين المحافظ ونواب البرلمان بالبحر الأحمر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
تفاصيل أول لقاء بين
تفاصيل أول لقاء بين المحافظ ونواب البرلمان بالبحر الأحمر
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إبراهيم جادالله
استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وفد أعضاء مجلس النواب بالمحافظة ، فى اول لقاء لهم حيث قدم النواب التهنئة للمحافظ على المنصب الجديد.

وأعرب النواب عن أمنياتهم بالتوفيق للمحافظ على المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه من اجل تحقيق صالح مواطني المحافظة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن جميع الأجهزة بالمحافظة مسخرة لخدمة الوطن والمواطنين ، مشيرا الي إنه سيكون هناك تعاون مثمر وبناء بين القيادة التنفيذية بالمحافظة وجميع أعضاء البرلمان عن المحافظة من أجل تحقيق الصالح العام للمواطنين ، وتلبية مطالب وطموحات وأحلام أبنائها في التقدم والرخاء.

وطرح نواب البحر الاحمر عددا من الملفات امام محافظ البحر الاحمر مثل مشروعات المياه والصرف الصحى التى لم تكتمل وتسليم اراضى الجمعيات وتنمية حلايب وشلاتين وحل مشاكل كهرباء القصير والمياه واراضى وضع اليد بجانب مشاكل القطاع السياحى وتسليم اراضى الشباب وتوفير وحدات سكنية لابناء المحافظة .
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