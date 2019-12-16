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أخبار البلد

رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج: هدفنا توفير حياة كريمة للعمال

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
صدى البلد
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محمد غالي
وقَّعَ رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم على اتفاقيات عمل جماعية، بحضور طرفي العملية الإنتاجية "وزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال"، والتي يستفيد منها 6556 عاملا في 36 شركة في مجالات الغزل والنسيج والملابس وغيرها، والتي تقضى بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأجر، وتضمّ إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019،وحسب "الإتفاقية" فإنه يعد ما تم صرفه من زيادات في الأجر للعمال اعتبارا من أول يناير 2019 وحتى تاريخه جزءا من هذه العلاوة ، باستثناء العلاوة الدورية المشار إليها في القانون 12 لسنة 2003.

جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس النقابة العامة في فعاليات ملتقى تشغيل الشباب، الذي نظمته مديرية القوي العاملة بمحافظة البحيرة، أمس الأحد بقاعة المؤتمرات " مجمع مبارك" بمدينة دمنهور،والذي إفتتحه وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ،في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب للقري الأكثر احتياجا،حيث شملت الإتفاقيات أيضا مجالات الزراعة والصناعات الغذائية بحضور ممثلين نقابيين عنهما.

وصرح عبدالفتاح إبراهيم، اليوم الإثنين، بأن "النقابة العامة" حريصة على التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات مع أطراف العمل وذلك لتوفير حياة كريمة للعمال بإعتبارهم جنود العمل ،وعنصر أساسي في العملية الإنتاجية.

وأوضح أن استراتيجية "النقابة العامة" لا تعتمد فقط على التدريب والتثقيف من أجل زيادة الإنتاج ،والنهوض بالشركات ،وإنما تسعى أيضا إلى تحقيق الإستقرار وتوفير الحياة الكريمة للعمال في إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في هذا الإتجاه.

وأكد "إبراهيم" أن مشاركة "النقابة العامة" في هذا الملتقى الذي جرى تنظيمه تحت رعاية "الوزير" و"المحافظ" يأتي في إطار إيمان "النقابة العامة" بمثل هذه المبادرات والملتقيات التي توفر فرص العمل للشباب خاصة وأن هذا "الملتقى" نجح في توفير 8500 فرصة عمل للذكور والإناث مقدمة من 73 شركة ومصانع برواتب مجزية، وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة ، وذلك بمختلف المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، وبدون، والمهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وتشمل فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة الإعاقة.
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