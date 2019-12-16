سكان منطقة الكوبري العلوى بدمياط يتضررون من تلال القمامة

اشتكى سكان منطقة الكوبري العلوى بمدينة دمياط من تراكم تلال القمامة بوسط الشارع الرئيسي للمنطقة وكذلك وجود الكثير من الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية بالمنطقة .



فتلك المنطقة تعد من اهم المناطق الحيوية بالمدينة لتوسطها المدينة حيث تضم عددا من المصالح الحكومية والمدارس وشركة الكهرباء وهى الطريق المؤدى للطريق الدولى الساحلى،وعلى الرغم من اهمية المنطقة إلا أن عددا من الضاربين بالقانون عرض الحائط قاموا بوضع الاشغالات الخاصة بهم وبمحالهم التجارية بعرض الطريق وادعاء قيامهم بتأجير الطريق من مجلس المدينة "على غير الحقيقة"



قال ايمن حلمى، احد سكان المنطقة، أن سكان المنطقة واصحاب المحال التجارية يشتكون من تراكم تلال القمامة بعرض الشارع وقيام احد المقاولين صاحب محل للرمال والزلط بالاستحوذ على الشارع وعرض بضاعته بوسط الشارع وعند اعتراض احد من الاهالى او المترددين على شركة الكهرباء يدعى بانه قام بشراء تلك المساحة من الشارع من مجلس مدينة دمياط وهو مالا يصدقه أحد من الاهالى ويضع بها سياراته والبلدوزرات الخاصة به في مخالفة صريحة لقانون الاشغالات بالطرق العامة والشوارع الرئيسية.

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وطالب بسرعة تدخل التنفيذيين بالمحافظة ومجلس المدينة والمرافق لازالة تلك الاشغالات وعودة السيولة المرورية بالمنطقة الحيوية بالمدينة.

