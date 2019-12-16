أمطار خفيفة..الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للدفء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الثلاثاء، مائلة للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة جهة الشرق والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.



وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية شرقية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى، غدا الثلاثاء على مدن ومحافظات مصر:



القاهرة 22/11

الاسكندرية 21/11

بورسعيد 21/12

السويس 22/11

رفح 20/10

طابا 20/10

شرم الشيخ 23/15

مرسى علم 25/15

بني سويف 22/10

سوهاج 23/10

قنا 23/11

أسوان 24/12

أبوسمبل 23/11

الوادي الجديد 22/5

الأقصر 23/10

حلايب 23/19

رأس حدربة 23/20

