تونسية عن منتدى شباب العالم: المناقشات ثرية جدا وتعالج كافة المحاور.. فيديو وصور

قالت أمل مجدى، أحد التونسين المشاركين فى منتدى شباب العالم إنها تشارك لأول مرة فى منتدى شباب العالم، مشيرة إلى أن هذا المنتدى ثرى جدا من حيث المحتوى ويعالج كثيرا من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.



وأضافت مجدى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنها ركزت فى حديثها بالمنتدى على أهمية التنمية فى بلادنا الأفريقية، مشيرة إلى أنها حضرت الورش التابعة للشباب الأفريقى لكى تستفيد من خبرات وتجارب البلدان الأفريقية.



وانطلق مساء السبت الماضى منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاكرين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.



المؤتمر يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، حيث إننا ننتمى إلى كوكب جميل وننتمى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية.



يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم انطلقت السبت الماضى فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى .

