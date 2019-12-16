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أخبار البلد

بتطبيق إلكتروني مشفر.. داعش يسعى لاستقطاب الشباب

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:15 م
بتطبيق الكتروني مشفر
بتطبيق الكتروني مشفر .. داعش يسعى لاستقطاب الشباب
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محمد شحتة
حذرت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف الشباب من الانسياق وراء الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مؤكدة أن تنظيم داعش الإرهابي يحاول استقطاب الشباب من خلال التطبيقات الحديثة.

وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم، إلى أن استخدام التنظيم الإرهابي للوسائل الحديثة والشفرات من خلال التطبيقات لا يدل إلا عن فلس التنظيم، ونفور الشباب عنه، مما يجعله يلجأ إلى مثل هذه التطبيقات لجذب بعض الشباب.

وقالت المنظمة، إن تنظيم داعش يقوم الآن باختبار تطبيق "لأن التواصل يهم"، يحتوى على رسائل مشفرة بدقة ومن الصعب جدا على أى مخترق القيام بفك شفرات محتواها.

والتطبيق يعمل على إدارة عملات مشفرة مثل عملة البيتكوين، وتعد بإحداث ثورة على كل المستويات بدءا من الدفع إلى التصويت الإلكترونى.

وأضافت المنظمة أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها تنظيم داعش الإرهابي تطبيقا يجذب فيه الشباب، حيث قام من قبل باستخدام تطبيق tik tok في عملياتهم الاجرامية.

وتحذر المنظمة في نهاية بيانها من الانجراف وراء هذه الدعوات الهدامة من قبل الجماعات المتطرفة التي لا تعرف دينا ولا وطنا، ولا يهمها في النهاية سوى مصالحها القائمة على تدمير البلاد وتشريد مواطنيه.
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