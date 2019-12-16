توقيع اتفاقية عمل جماعي بين قناة السويس للحاويات وممثلي العاملين

وقعت شركة قناة السويس للحاويات اتفاقية عمل جماعي بين إدارة الشركة والمجلس النقابى للعاملين بها يوم الاثنين الموافق 16 من ديسمبر 2019 تحت إشراف ورعاية وزارة القوى العاملة، وقد شهد التوقيع كل من الوزير محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ولارس فان كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات ورؤساء القطاعات ومديرى الإدارات لكل من الجانبين.



وأكد لارس فانج كريستنسن الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات قائلًا: "نحرص على توفير المناخ الأنسب لجميع العاملين بالشركة من خلال الاتفاقية، لتحقيق الأهداف التى نسعى دومًا لها لتستمر مسيرة الشركة ومنظومة العمل بها من خلال توفير أسس الاستقرار اللازم أحد أهم عوامل النجاح التى تضعها إدارة الشركة على رأس أولوياتها، وذلك بوضع أسس وضوابط تحكم تنظيم الحقوق والواجبات لكل منهما ضمانًا لسير العمل على أكمل وجه، ولتتوافق مع المعايير التى نسعى دومًا لتطبيقهاأوتكون العنوان الأمثل لمنظومة احترافية تسهم بشكل مباشر فى تحقيق ما نسعى إليه دومًا من نجاح ويعود بالأثر الأكبر على تنمية وتطوير الشركة ويميز ميناء شرق بورسعيد وتنميته ليكون أحد أهم الموانئ المحورية فى جنوب وشرق المتوسط.



وقال كريستنسن: إن توقيع اتفاقية العمل الجماعي بين إدارة الشركة ووممثلى العاملين بها من المجلس النقابى، واستكمالًا لمسيرة العمل الناجح على الوجه الأمثل من حيث الاستقرارا وتعظيم الاستفادة منه،لتحقيق وتنظيم الحقوق والواجبات ليسهم فى الوصول للأداء الأمثل ويحقق النتائج المرجوة، شاكرا الحكومة المصرية المتمثلة فى وزارة القوى العاملة وصولًا لتوقيع تلك الاتفاقية تحت مظلتها فى إطار من التفاهم والتعاون المستمر لنكون دوما من المساهمين فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى المصرى.



ولفت المهندس محمود أيوب الرئيس التنفيذى للعمليات إلى أن المفاوضات اتسمت بين إدارة الشركة والمجلس النقابى للعاملين بالفاعيلية المطلوبة للوصول الى توقيع تلك الاتفاقية، مشيدًا بالروح الإيجابية التى ظهرت خلال فترة المفاوضات بين كلا الطرفين، والدور الحيوى لمجلس النقابى الذى أسهم بشكل مباشر فى تحقيق ما نتطلع اليه لتستمر منظومة العمل بالكفاءة المطلوبة وبأعلى معدلات إنتاج.



أما هاني النـــــــادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية قال إن الاتفاقية استكمالًا لما أرسيناه فى عام 2017، واستمرارًا لمسيرة الاستقرار التى تشهدها الشركة منذ توقيع اتفاقية العمل السابقة، لنؤكد اليوم على نجاحها من خلال الرغبة المشتركة لإدارة الشركة والعاملين بها وعلى ما بنيناه من توافق وتفاهم أسهم بشكل مباشر فى ضمان كفاءة واستقرار بيئة العمل من أجل الوصول إلى ما نصبوا إليه من نجاحات من خلال توقيع الاتفاقية لثلاث سنوات قادمة.



وعقب هاني النادي قائلًا: "دائمًا ما يجمعنا تعاونا وثيقا مع الحكومة المصرية يتمثل في توافق رؤى الشركة مع إستراتيجيات الدولة على مر عقد ونصف العقد من الزمان، حيث سبق وأن أبرمت شركة قناة السويس لتداول الحاويات اتفاقية العمل الجماعي بين إدارة الشركة والمجلس النقابى للعاملين تحت مظلة وإشراف وزارة القوى العاملة عام 2017، حرصًا منها على تحقيق الإستدامة لتكون ضمن أحد أهم الركائز لتحقيق رؤية مصر 2030.



وأكد كرستينسن فى تعقيبه "نعمل من خلال إستيراتيجية تؤمن فى تعزيز استثماراتها فى ثروتها البشرية ومن خلال توفير البيئة الملائمة لذلك من اتفاقيات ومنظومة تعمل على تمكين وتحفيز كوادرها الشابة لتكون دومًا أهم العناصر الرئيسية فى تنمية وتطوير الشركة مما يكون له انعكاسا مباشرا على رسم مستقبل أفضل.



واختتم الرئيس التنفيذى كرستينسن: "أننا نعمل مع الحكومة المصرية على عدة محاور مختلفة التى نسعى من خلالها على استعادة القدرة التنافسية لميناء شرق بورسعيد، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية وخاصة لما تشهده شرق بورسعيد من أعمال تنمية من أرصفة بحرية ومناطق صناعية ولوجيستيه بالإضافة الى افتتاح أنفاق بورسعيد لتكون القيمة المضافة الحقيقية لصالح الاقتصاد القومى المصرى".



جدير بالذكر أن شركة قناة السويس للحاويات هي شركة مساهمة مصرية تجمع بين الاستثمار المحلي والأجنبي بدأت عام 2004 في تشغيل عملياتها كمشروع رائد في ميناء شرق بورسعيد، وتوفر ما يقرب من 3000 فرصة عمل بطريقة مباشرة وغير مباشر، ويذكر أن القدرة الاستيعابية للمحطة تصل إلى 5 ملايين حاوية مكافئة. هذا وتعمل الشركة دومًا على تطوير وتحديث معداتها وتطبيق أحدث النظم التكنولوجيا لتواكب المستقبل والذى من شأنه رفع التصنيف لميناء شرق بورسعيد كونه ميناءًا محوريًا لتجارة وتداول الترانزيت بشرق المتوسط.