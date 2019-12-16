حصاد 2019 | توقيع بروتوكول مع 5 جامعات سودانية لتسويق البرامج التعليمية بجامعة العريش

شهدت مدارس شمال سيناء وجامعة العريش توقيع عدد من البروتوكولات مع الجهات الداخلية والخارجية لصالح العملية التعليمية، إلى جانب الإنجازات التي تم تحقيق في العملية التعليمية في المحافظة خلال 2019م.





ففي مدينة العريش تم افتتاح مدرسة الشهيد محمد سمير شراب الصناعية بنين بالعريش شمال سيناء بعد رفع كفاءتها لتصبح أول مدرسة عسكرية بالعريش في مجال التعليم الفني.





وقال المستشار عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم تحويل مدرسة الشهيد محمد سمير شراب الصناعية بنين بالعريش إلى مدرسة عسكرية وذلك للعمل على بث روح الحب والولاء والانتماء للوطن. كما سيتم افتتاح مدرسة صناعية رابعة، والتي تضم 4 تخصصات فنية هي: إلكترونيات وسيارات وتشكيل ولحام معادن وزخرفة وإعلان، كما يجري إنشاء مدرسة ثانوية صناعية للبنات في بئر العبد، تضم تخصصين جديدين لخدمة البيئة لأول مرة، وهما: الطاقة المتجددة والجلود، بخلاف قسمي الملابس والزخرفة والإعلان.





كما يتولى المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، تنفيذ خطة لمعالجة تسرب الفتيات من التعليم للسيطرة على هذه الظاهرة في عدة قرى بمراكز المحافظة، ووضع الحلول اللازمة للسيطرة على هذه الظاهرة ومحاولة إعادة الفتاة لاستكمال مراحل التعليم.





كما لقي التلميذ محمد علي بمدرسة أحمد صفوت الابتدائية بالعريش بالصف الثاني 3/2، مصرعه أسفل عجلات إحدى سيارات النقل الكبيرة أمام المدرسة ، و أغلق عدد من زملائه الطريق المار من أمام المدرسة تضامنا مع زميلهم الذي لقي مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل كبيرة.وقاموا بوضع الحجارة وأشجار الزيتون لإغلاق الطريق لمنع مرور الشاحنات.





واعتبر نشطاء «فيسبوك» هذه الخطوة بأنها رسالة موجهة للمسئولين لسرعة التحرك لإيجاد طريق بديل لتحرك السيارات بعيدا عن المدرسة لمنع تكرار الحوادث.





وقدم مكتب (اليونسيف) يقوم بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، أجهزة ومعدات دعم الأنشطة المدرسية في المدارس الابتدائية على مستوى محافظة شمال سيناء ،وتم توزيعها على المدارس للاستفادة منها في دعم الأنشطة التعليمية.





ووجه المحافظ مديري المدارس والتوجيهات الفنية المتخصصة بتعظيم الاستفادة من هذه الأجهزة والمعدات في دعم الأنشطة التعليمية وتشجيع المواهب في مختلف المجالات، كما وجه المسئولين عن التربية والتعليم بتوجيه الأجهزة والمعدات إلى المدارس مباشرة لسرعة الاستفادة منها مع بداية العام الدراسي الجديد.





وقدمت مؤسسة سلامة نصر الله للتعليم والثقافة جائزة الفتاة الأكثر تميزًا بالشيخ زويد ورفح لعام 2019، بتوزيع الجوائز على الفائزات من فتيات الشيخ زويد ورفح المتميزات ..خطوة علي طريق الاهتمام بالمرأة ودعمها تعليميا للمشاركة في بناء المجتمع وتأكيد دورها في إعداد أجيال للمستقبل قادرة علي خدمة المجتمع في مختلف المجالات .وتعد الجائزة دافع قوي للطالبات المتميزات من بنات الشيخ زويد ورفح، الى جانب دور الأسرة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى وقوة عزيمتهن وإصرارهن على التفوق، كما كان للمؤسسة دور حيوي في تشجيع الفتيات على التعليم والتميز ومواجهة الظروف الصعبة .وذلك الإسهام في تقدم ورقى تلك المناطق، وتشجيع الفتيات على الخدمة المجتمعية، وأن تصبح عنصر فاعل في مجتمعها الصغير الذي من ثم سيؤثر إيجابيًا على المجتمع الأكبر، وتشجيع وتوعية أولياء أمور الفتيات على ضرورة استكمال بناتهم دراستهن الجامعية، وتكريم المتفوقات ليكونوا مثالا يحتذى به في قرى جنوب الشيخ زويد ورفح.





ووافق مجلس جامعة العريش ،علي توقيع بروتوكول مع 5 جامعات سودانية لتسويق البرامج التعليمية الخاصة بالجامعة، والعمل على جذب الوافدين للدراسة في جامعة العريش، وتمت الموافقة على فتح مقر للجامعة بالقاهرة لاستقبال الطلاب وتلقي الدروس وأداء الامتحانات.





وأكد الدكتور حبش النادي ،ضرورة الاهتمام بالبرامج المتميزة بالجامعة لزيادة مواردها وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ولجذب الطلاب من مختلف الدول للدراسة في البرامج المتميزة بكليات الجامعة ، والعمل على دعم مجالات التعاون المشترك مع الجامعات العربية والأجنبية، والاهتمام بجودة التعليم ومراكز التطوير والتدريب وغيرها من المجالات العلمية.





وتم حجز ٤ طالبات وصلن إلى مستشفى العريش العام، فى حالة إعياء تام نتيجة تناولهن جرعات كبيرة من الأدوية بقصد الانتحار، حيث تماثل للشفاء ٣ طالبات بينما تم حجز الرابعة لإتمام العلاج.





وقال الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش، إنه تم تشكيل لجنة للذهاب لبيت الطالبات الأربع، لمعرفة الأسباب والدوافع الحقيقية، التى أدت إلى إقدام الطالبات على هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ التعليم الجامعي بالمحافظة.





كما تخطو جامعة العريش مرحلة جديدة نحو تاهيل طلاب الكليات على مختلف الحرف المهنية استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتنفيذ ( مبادرة صنايعية مصر ) .





وفي هذا الصدد .. تم تطبيق بنود البرتوكول بين الجامعة والقوي العاملة بالمحافظة، و تم تنفيذ برنامج تدريبي لطلاب الجامعة علي المهن و الحرف اليدوية خلال شهر سبتمبر 2019، وذلك بهدف تاهيل الطلبة والطالبات علي حرف متنوعة تفيدهم في حياتهم العملية، وتمكينهم من زيادة خبراتهم الي جانب اكتساب جرعات التعليم في الكلية التي يدرس فيها الطالب. وقد تم التدريب الطلاب علي أعمال الخياطة و التطريز و خراطة الارابيسك و اعمال الخرز والتدريب بورش النجارة والخراطة وإصلاح الأدوات المنزلية و التبريد و التكييف وقد اكتسب الطلاب مهارات عديدة علي مختلف الحرب علي ايدي مدربين مهرة بمركز التدريب بمديرية القوي العاملة.



