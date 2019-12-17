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برلمان

حزب الحرية يفتتح معرضه للتراث الحضاري المصري بليتوانيا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
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ماجدة بدوى
افتتح الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى، يرافقه المهندس على عبد اللطيف نائب رئيس الحزب والمهندس أبو الحسن صديق الأمين العام المساعد والدكتور احمد إدريس أمين التنظيم وباسم حلقة امين المجتمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة ونقيب المرشدين السياحيين معرض التراث المصرى الحضارى الذى ينظمه الحزب بليتوانيا ويستمر لمدة خمسة أيام فى إطار خطة الحزب لتنشيط السياحة المصرية بمختلف دول أوروبا.

وقال الدكتور صلاح حسب الله في بيان له، انه بعد النجاح الكبير الذى حققته مصر فى استعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية خاصة الجهود الكبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى كان ولابد أن يتحرك حزب الحرية المصرى لمساندة ودعم جهود الدولة فى الترويج للسياحة والآثار المصرية من خلال اقامة مثل هذه المعارض، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من الجماهير على المعرض وهو ما جعلنا نفكر داخل حزب الحرية فى استمرار اقامة مثل هذه المعارض بمختلف دول العالم.

من جانبه أكد باسم حلقة أمين المجتمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة ونقيب المرشدين السياحيين أن مثل هذه المعارض الخاصة بعرض التراث المصرى الحضارى يكون لها دورها الإيجابي والكبير فى الترويج للسياحة والأثار المصرية عالميا مشيرا إلى أنه أيد بشدة رؤية قيادات حزب الحرية برئاسة الدكتور صلاح حسب الله فى الاستمرار بعرض مثل هذه المعارض للحزب بمختلف دول العالم.
حزب الحرية يفتتح معرضه للتراث الحضاري المصري بليتوانيا
حزب الحرية يفتتح معرضه للتراث الحضاري المصري بليتوانيا
حزب الحرية يفتتح معرضه للتراث الحضاري المصري بليتوانيا
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