احمد رفعت: المتنمرون بحاجة لعلاج نفسي | والرئيس مهتم بذوي الاحتياجات | فيديو

قال احمد رفعت من ذوي الاحتياجات الخاصة ان حفل افتتاح منتدى شباب العالم كان اكثر من رائع واكثر ما لفت نظري جلوس الشاب السوداني جون الذي تعرض للتنمر، الى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي رسالة من المصريين اننا نريد نغيير ثقافة كيفية التعامل مع الآخرين ومحاربة ظاهرة التنمر.



وتابع احمد رفعت :"التنمر شيء سيئ للغاية و هناك نوعان من التنمر ، إما تنمر على الحالة الوظيفية او الاجتماعية والاصعب السخرية من شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة".



اضاف :" لا ترد الإساءة بالإساءة وانا ارى ان الشخص المتنمر مريض نفسي". وطالب الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر بعدم الاستجابة لهم ومنحهم فرصة مضايقتهم ولا النزول الى مستواهم".



واستطرد حديثه :"التقيت الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدي شباب الاسماعيلية وكانت نقطة تحول بالنسبة لي وهدفي كان تغيير نظرة المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة واكد لهم انتو أقوياء وقادرين على خدمة بلادنا و الرئيس السيسي تأثر كثير بالكلمة التي ألقتها وهو مهتم بنا للغاية".



أما عن تنظيم منتدى شباب العالم :"ملحمة يسطرها الشباب على ارض السلام بشرم الشيخ للعام الثالث على التوالي بتنظيم منتدى شباب العالم والذي يضم شباب من اكثر من ١٠٠ دولة على ارض سيناء في عملية تنظيمية شبه مستحيله يقومون بها في صمت و بلا ضجيج ".



وعن سبل التسجيل للمشاركة في المنتدى :"منذ الاعلان عن موعد المنتدى يتم اتاحة الاشتراك فيه عبر موقع صمم ليلبي احتياجاتهم بسيط في تكوينه يتم اعلان المشترك رغبته في المشاركة و تقوم لجنه من الشباب بعميله الاختيار و تأتي المرحلة التالية حجز طيران على مستوى العالم للمشاركين و حجز الفنادق التي سيقيم بها الشباب و النقل الداخلي من والى المنتدى ومنذ مغادرتك منزلك للمشاركة تجد نفسك انك بين ايدي امينه و حجز مؤكد بالطيران و استقبال لائق بمطار شرم الشيخ و نقل منظم يراعي حالتك الى الفندق فتجد الغرفة محجوزة و مناسبة لك و يليها توجيه الدعوى لكبار المسؤولين من مختلف أنحاء العالم ".

