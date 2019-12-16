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انطلاق الأسبوع الثقافي التوعوي السنوي الأول لمنظمة خريجى الأزهر بليبيا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:17 م
الأسبوع الثقافي التوعوي
الأسبوع الثقافي التوعوي السنوي الأول لمنظمة خريجى الأزهر
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محمد شحتة
أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بليبيا ، الأسبوع الثقافي التوعوي السنوي الأول علي مستوي المكاتب الفرعية لمنظمة خريجى الأزهر بالجنوب الليبي، ضمن الأنشطة الثقافية والدعوية المكثفة التى يقوم بها .

وبدأ النشاط بعقد ندوة علمية توعوية لنساء منطقة أوباري، عقدها مكتب وادي الحياة بليبيا، ، وألقى دكتور صالح فنون – عضو فرع المنظمة بليبيا، محاضرة تناول فيها مواضيع شتي من أبرزها "الوسطية في الإسلام ونبذ التطرف والغلو، والعصبية في الإسلام، فضلًاعن المسائل الفقهية التى تهم المرأة ".

ولاقت تفاعلًا كبيرًا من الحاضرات، وعبرن عن شغفهن بهذا النشاط، كما طالبن باستمرار تلك الفاعليات، التى تتيح لهن الفرصة للتزود من العلم الدينى الوسطى.

من جانبه قدم الشيخ خير الله محمد الخير الزين - رئيس مكتب المنظمة بوادي الحياة، الشكر والامتنان لمسئولي المنظمة بالقاهرة، علي متابعتهم المستمرة لهذه النشاطات التي تصب في مصلحة المجتمع الليبي.
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