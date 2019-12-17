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برلمان

نائب الوادي الجديد: خط كهرباء شرق العوينات يدعم التنمية والاستثمار

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:52 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن تشغيل خط كهرباء شرق العوينات، بمركز بلاط الذي يقوم بتغذية المحافظة بالكهرباء بجهد ٢٢٠ كيلو فولت، والذي تجاوزت تكلفة إنشائه ١.٥ مليار جنيه، يدعم التنمية والاستثمار على أرض المحافظة، ويمثل خط الكهرباء الجديد، الحل المثالى للأزمات التى كانت تواجه المنطقة فى الكهرباء.

وأشار عبدالقادر، إلى أن خط الكهرباء الجديد، يسهم بصورة كبيرة فى توفير احتياجات المحافظة من الكهرباء، كما أنه يوفر المصدر البديل في حالة حدوث الأعطال أو إجراء أعمال الصيانة اللازمة للخط الرئيسى لمنع الخسائر التى يمكن أن تحدث نتيجة الأعطال المتكررة.

ووجه عبدالقادر، التحية للواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، لجهوده الكبيرة التى شهدتها الفترة الماضية لإنجاز المشروع والانتهاء منه، مؤكدا أن الاهتمام بالمشروع جعله يخرج إلى النور فى وقت قياسى، مشيرا إلى ان المشروع يدعم خطط التنمية والاستثمار بمنطقة الصحراء الغربية وما بها من واحات حيث يقوم الخط الكهربائى الجديد، بربط محافظة الوادى الجديد بخط كهرباء شرق العوينات، والبالغ تكلفته نحو 2 مليار جنيه ويسهم بصورة كبيرة فى توفير خدمات الكهرباء.

وكشف عبدالقادر، أن تنفيذ مشروع خط الكهرباء الجديد يأتى فى إطار سعى وزارة الكهرباء لتدعيم وتوسعة الشبكات الكهربائية، لتمكينها من استيعاب القدرات المضافة لها على قدراتها المسموح بها، هذا فضلا عن تغيير ثقافة الوزارة الإيجابي نحو التعامل مع المحافظات الحدودية والنائية.
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