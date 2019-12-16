موريتاني مشارك في منتدى شباب العالم: ملف الذكاء الاصطناعي من أهم الملفات المطروحة

قال الخليل محفوظ، أحد الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم من دولة موريتانيا الشقيقة، إن المنتدى أتاح الفرصة لشباب العالم لمناقشة القضايا الملحة مع بعضهم البعض، وفي نفس الوقت مناقشتها مع صناع القرار من خلال نوعية الضيوف التي تم استضافتهم والمتحدثين.



واضاف محفوظ فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" ان اهم موضوع لفت نظره هو الاهتمام بالذكاء الاصطناعى وروبوت صوفيا القريب من البشري، خاصة أننا نعيش عصر التكنولوجيا، والعالم أصبح لديه سيارات ذكية وهواتف ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعى ، كما أن العالم أصبح فى دورة تكنولوجية حقيقية ، وبالتالى الذكاء الاصطناعى هو مستقبل العالم.



وتابع احد الشباب المشاركين فى منتدى شباب العالم من موريتانيا : استضافة شرم الشيخ للمنتدى بإعتبارها مدينة السلام ، واستضافتها لمؤتمرات على مستوى دولى مثل القمة العربية ليس بالغريب ، وهى مبادرة جيدة من الدولة المصرية.



ووجه الشكر لمندوبى مصر فى الأمم المتحدة على تبنيهم لتوصيات منتدى شباب العالم ، مما يدل على دور مصر الرائع فى العالم العربى والأفريقى والعالم كله ، موجها الشكر للرئيس السيسى على هذه المبادرة التى تنعكس على العالم أجمع وتبنيه لها واحتضانه لشباب العالم.



وطالب بضرورة ان يركز منتدى شباب العالم المقبل على قضية الهجرة ، حيث أن أغلب الشباب العربى وفى الشرق الأوسط لديهم هاجس الهجرة.



وانطلق مساء السبت الماضى منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاكرين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم حاتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلين من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.



المؤتمر يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، حيث أننا نتمنى إلى كوكب جميل ونتمى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية.



يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم انطلقت السبت الماضى فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.