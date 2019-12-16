متسابقات ملكة جمال القارات يروجن للسياحة بمصر عبر السوشيال ميديا .. فيديو وصور

وجهت متسابقات ملكة جمال القارات رسائل مصورة بالصوت والصورة إلي متابعيهم بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك مع قرب نهاية المسابقة والتي تقام فعالياتها بإحدى منتجعات شرم الشيخ.



وجاءت كلماتهن معبرة عن كرم الضيافة المصري وجمال وروعة شرم الشيخ وما شاهدوه خلال رحلاتهن المختلفة على هامش المسابقة التي انطلقت فعالياتها قبل حوالي ١٠ أيام.



وأسهبت جميلات العالم خلال تلك الفيديوهات في وصف جمال شرم الشيخ وروعة الطقس المشمس بها وأشادوا بالبرنامج الترفيهي الذي أمضوه علي مدار الأيام الماضية من حيث الدقة والضيافة المتميزة وروعة ما شاهدوه مؤكدين النجاح الكبير للحدث حتى الآن.





وقد عبرت ملكة جمال الفلبين عن مدى سعادتها بمستوى الضيافة وإدارة الفعاليات المتميزة وأكدت أنها سعيدة جدًا بحفل عيد الميلاد المفاجئ الذي أقيم لها حيث احتفلت 84 متسابقة بعيد ميلادها في ليلة مبهرة ستظل تتذكرها طول عمرها، فيما أبدت ملكة جمال كينيا عن سعادتها بالتنظيم والأنشطة الخاصة التي تم إعدادها للمرشحين والتي أبقتهم مشغولين طوال الوقت.



فيما وقالت ملكة جمال مصر إن عدد الجنسيات التي تعرفت عليها ساعدها على فهم المزيد عن التنوع الهائل للثقافات الذي أدى بدوره إلى إثرائها، وقالت ملكة جمال إنجلترا إن هذه هي المرة الثانية التي تزور فيها مصر وحثت الشعب الإنجليزي على الحضور لاكتشاف جمال مصر الذي لا مثيل له.



وقد تم التخطيط للجولات والبرنامج من قبل منتجعات "صن رايز" و بالتعاون مع شركة "سكاي ماكس" حيث تشارك في المسابقة ٨٤ متسابقة من جميلات العالم ومن المقرر إقامة الحفل الختامي للمسابقة يوم الجمعة المقبل.



وأكد الخبير السياحي حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن المسابقة تسير بخطى ثابتة لتحقيق الهدف من استضافتها وهو الترويج والدعاية للسياحة المصرية بشكل عام وشرم الشيخ علي وجه الخصوص.



وأضاف أن كم المشاركات التي قامت بها المتسابقات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والكلام الرائع عن مصر وشرم الشيخ بجانب الصور والفيديوهات للرحلات التي قمن بها تعد أحد أهم وسائل الدعاية والتنشيط للسياحة المصرية والتأكيد على الأمن والأمان الذين تتمتع بهما مصر وشرم الشيخ.



وأشار إلى حجم التغطية الإعلامية للمسابقة بمختلف دول العالم على مدار الأيام الماضية والتي تساهم في تحسين الصورة الذهنية عن مصر في العالم كله.