عماني مشارك في منتدى شباب العالم يوجه رسالة للرئيس السيسي.. فيديو وصور

قال فيصل الفارسى، أحد الشباب المشاركين فى منتدى شباب العالم من سلطنة عمان: إن الأهداف التى وضعت لهذا المنتدى كبيرة وطموحة جدا بالنسبة للشباب ، وتعالج أبرز القضايا التى تؤرق المجتمع الدولى ، مشيرا إلى أن مصر تعتبر حلقة وصل لجميع شباب العالم.



وأضاف الفارسى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا المنتدى يجعل شباب العالم يستفيدون من بعضهم البعض ويحتكون بثقافات بعضهم البعض للتعرف على شباب من مختلف دول العالم وعرض نجاحهم وتجارب شباب.



وتابع أحد الشباب المشاركين فى منتدى شباب العالم من سلطنة عمان:المنتدى ركز على موضوع السلام وأهميته فى المنطقة ، لأنها أصبحت قضية مهمة للشباب لابد من التعمق فيها والاهتمام بها بشكل اكبر، إضافة إلى قضية التنمية المستدامة.



ووجه فى نهاية حديثه رسالة للرئيس السيسى قائلا:" أتمنى ألا تكون هذه النسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم وان يظل دعم الرئيس لمنتدى شباب العالم ، والا يقتصر عقد المنتدى فى مصر فقط ، ولكن يمتد لدول عربية وغير عربية.



وانطلق مساء السبت الماضى منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلين من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.



المؤتمر يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، حيث أننا نتمنى إلى كوكب جميل ونتمى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية.



يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم انطلقت السبت الماضى فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.