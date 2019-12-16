الولايات المتحدة ترصد 6 ملايين دولار ضمن الاتفاقية الثنائية للمساعدات لمصر

وزيرة الاستثمار تبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعم القطاع الخاص ودفع المشروعات الصغيرة.. الوكالة: نتطلع لشراكة اقتصادية قوية مع القاهرة.. و22.8 مليار دولار حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر