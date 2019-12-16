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أخبار البلد

الولايات المتحدة ترصد 6 ملايين دولار ضمن الاتفاقية الثنائية للمساعدات لمصر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:47 م
محمود نوفل
وقعت الولايات المتحدة ومصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، تعديلًا على الاتفاقية الثنائية للمساعدات بقيمة 6 ملايين دولار بما يعكس استمرار دعم الشعب الأمريكي للأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر.

وتتيح هذه الاتفاقية المزيد من الفرص التعليميه وتعزز سبل المعيشة للمواطنين في شمال سيناء.

ويهدف تعديل الاتفاقية الثنائية للمساعدات لشمال سيناء إلى دعم جهود الحكومة المصرية لتحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة في المحافظة.

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ومن خلال هذه الاتفاقية، تبني الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الاستثمارات السابقة في شمال سيناء لتوفير المياه الصالحة للشرب لنحو 300,000 من السكان وخدمات الصرف الصحي إلى 100,000 مواطن.

وستتيح المشروعات الجديدة بموجب هذا التعديل تيسير سبل الانتقال للمجتمعات الريفية وتوفير فرصة اقتصادية لتحسين سبل المعيشة للأسر.

وقد صرّح السفير الأمريكي جوناثان كوهين قائلًا: "تعكس هذه الاتفاقية شراكتنا القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتزام الحكومة الأمريكية تجاه الشعب المصري، وبصفة خاصة تجاة جهود التنمية الاقتصادية المهمة في سيناء".

يأتي هذا الدعم لأولويات مصر في شمال سيناء استمرارًا لشراكة ممتده على مدار أربعين عامًا من التعاون بين الشعبين الأمريكي ولمصري لتعزيز الاعتماد على الذات، ودعم الاستقرار، وتشجيع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر.

وتدعم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر التي تتخطى قيمتها 30 مليار دولار منذ عام 1978، تقديم خدمات صحية وتعليمية وتوفير فرص العمل للمصريين.
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