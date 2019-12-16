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ثقافة

العناني يفتتح معرضا للحفائر الفرنسية في المتحف المصري.. الأربعاء

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:13 م
صدى البلد
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علاء المنياوي

يفتتح وزير الآثار الدكتور خالد العناني وسفير فرنسا في ج.م.ع. السيد ستيفان روماتيه الأربعاء المقبل معرضًا تنظمه وزارة الآثار والمتحف المصري بالتحرير والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية (Ifao) بعنوان : الحفائر الفرنسية في مصر: بحث، تعاون، ابتكار.

يقام المعرض ضمن فعاليات العام الثقافي المصري الفرنسي ٢٠١٩، وسيكون متاحا للجمهور حتى ١٨ فبراير ٢٠٢٠.

حيث يتم عرض مجموعة مختارة من القطع الأثرية المتميزة المكتشفة بواسطة بعثات الحفائر الأثرية الفرنسية العاملة في مصر.

ويرسم المعرض صورة بانورامية حالية للنشاط الأثري الفرنسي في مصر، والمؤسسات التي تدعمه والحفائر الأثرية التي تقوم بها تلك المؤسسات في مناطق مختلفة من البلاد. كما يعبر المعرض أيضا عن مدى ثراء وقدم التعاون الأثري بين البلدين ونتائجه الملموسة.

حيث تعد فرنسا أحد أهم الشركاء لمصر في مجال العمل الآثري بإنشائها ثلاثة مراكز بحثية دائمة في مصر: المعهد العلمي الفرنسي  للآثار الشرقية   IFAO والذي سيحتفل قريبًا بمرور 140 عامًا على تأسيسه.

والمركز الفرنسي المصري لدراسة معبد الكرنك CFEETK، ومركز الدراسات السكندرية CEAlex، بالإضافة إلى حوالي خمسين بعثة حفائر سنويا تحت مظلة وبالتعاون مع وزارة الآثار المصرية.
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