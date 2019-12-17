برلماني: نجاح المنتديات الدولية والمحلية إنجاز حقيقي للرئيس

قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن نجاح فكرة تنظيم المنتديات والمؤتمرات الدولية والمحلية على أرض مصر، هو إنجاز حقيقي يضاف لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى "صاحب فكرة تنظيمها" والداعم لها بحضوره ومشاركته الفعالة بها، مشيرا الى ان عام ٢٠١٩ ، شهد تنظيم عدد من المؤتمرات والمنتديات، منها المؤتمر الوطنى للشباب في نسخته السابعة، و منتدى أسوان للسلام والتنمية الأفريقية في نسخته الأولى، ومنتدى افريقيا ٢٠١٩، ومؤخرا منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، وكل منها له أهداف نجح في تحقيقها.





وأضاف بسيونى في بيان له، ان اهتمام الرئيس بتلك المؤتمرات لإيمانه الشديد بقيمة الكلمة والفكر، ومدى تاثيرها وقدرتها على التغيير للأفضل، مشيرا الى ان مؤتمر الشباب الوطنى، يختلف عما كان يتم تنظيمه في عهود سابقة، نظرا لمشاركة مختلف فئات الشباب به ومناقشته قضايا المجتمع وطرح حلول لها مثل مشكلة الشائعات وتأثيرها في هدم المجتمع والتي تم إثارتها في المؤتمر الأخير، بالإضافة الى تضمنه جلسة " اسأل الرئيس" والتي يقوم الرئيس بالرد على تساؤلات الشباب التي تلقاها عبر الموقع الإليكترونى من مختلف شباب مصر، وهو نهج جديد يحسب للرئيس السيسى.





وتابع، أيضا تنظيم منتدى أسوان للسلام والتنمية الافريقية وكذلك منتدى إفريقيا ٢٠١٩، يكشف عن فكر الرئيس وعزيمته نحو التنمية داخل مصر وإفريقيا باعتباره رئيسا للاتحاد الإفريقى، حيث تم مناقشة سبل وآليات التنمية الإفريقية، وتأكيد الرئيس على ضرورة ربط أكثر من 50 دولة إفريقية بالطرق وشبكة سكة الحديد، وشبكة الكهرباء وتكنولوجيا المعلومات وكذلك دعوة الرئيس للشركات العملاقة والبنوك العالمية الكبرى، لاستهداف التطوير فى أفريقيا لتغيير الواقع بها.





وأوضح بسيونى، أن تلك المنتديات، تفعيل استراتيجية الدولة في عهد الرئيس السيسي نحو التنمية بالقارة السمراء وإحلال السلام بها، وهو ما يعد رسالة للعالم، باستعادة مصر دورها بإفريقيا .





وأضاف عضو مجلس النواب، أن نجاح فكرة منتدى شباب العالم، في العامين الماضيين، كان سببا في زيادة اقبال ومشاركة شباب العالم في نسخته الثالثة، حيث بلغت نسبة المشاركة نحو ٣٠٠ ألف شاب، من ١٩٦ دولة، وذلك لأنه يعد منصة تفاعلية للتواصل المباشر بين القيادات والشباب، حيث يشارك فيه قيادات من مختلف الدول ومختلف القيادات والوزراء بمصر.





وأشار الى ان الموضوعات التي يناقشها المنتدى، تدور حول الشباب والإبداع والتنمية، بالإضافة إلى القضايا الجديدة و الملحة على الأجندة الدولية كالأمن الغذائى وتغير المناخ والذكاء الاصطناعى، وهى ملفات هامة.





وتطرق د بسيونى، الى ان تلك المنتديات والمؤتمرات، لها نتائج هامة بخلاف التنمية وتوعية الشباب وتشجيعهم على الإبداع ، وهى تشجيع السياحة في مصر والتأكيد على ان مصر بلد الأمن والأمان، رغم ما تواجهه من إرهاب خسيس، مشيرا الى ان تنظيم مثل تلك الفاعليات باستمرار هي رسالة للعالم أجمع بأن مصر آمنة، كما ان شباب العالم المشاركون في المنتدى سيكونون سفراء لمصر بالخارج، ما يعيد لمصر ثقلها الدولى ومكانتها السياحية.





وتابع، أيضا من نتائج تلك المنتديات، هو لقاء الشباب مع الرئيس، والتقاء الشباب مع مختلف المسئولين والحديث معهم مباشرة، وتبادل الآراء والخبرات، الأمر الذى يشجع الشباب ويزيد من ثقتهم فى أنفسهم ويساعد في انطلاقهم وزيادة طموحاتهم، مشيرا الى انه يرى تلك النتائج لاتقل أهمية عن المشروعات القومية التي يقوم بتنفيذها الرئيس.



