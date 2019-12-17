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برلمان

برلماني: اهتمام الإعلام العالمي بمنتدى شباب العالم دليل على نجاحه

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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ماجدة بدوى
أكد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ان الاهتمام الكبير من جميع وسائل الإعلام الاقليمية والعربية والأفريقية والعالمية بفعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة والتى تعقد جلساته حاليا لليوم الثالث بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى أكبر دليل على ان هذا المنتدى ناجح وحقق جميع اهدافه لصالح الشباب المصرى والعالمى.

وقال "المسعود"، ان الرئيس السيسى نجح من خلال مثل هذه المؤتمرات ان يجعل لمصر مكانتها الدولية المرموقة وأن يكون لمصر دورها الريادي والتاريخي والتاريخي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية مؤكدا أن مصر حققت مكاسب كبيرة من هذه المؤتمرات فى مقدمتها استعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية وبعثت برسالة مهمة للعالم كله أنها بلد الأمن والأمان والاستقرار.

وأكد النائب أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى مواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام بفضل جهود صقور وبواسل قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية فى دحر وسحق الارهاب نيابة عن العالم كله اضافة الى جذب الاستثمارات العالمية لإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والإنتاجية والمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر فى جميع أنحاء الدولة.
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