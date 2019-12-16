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أخبار البلد

العامري فاروق: منتدى الشباب أسرع وسيلة لتوصيل رسالة مصر وتوضيح صورتها للعالم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:12 م
محرر صدي البلد مع
محرر صدي البلد مع العمري فاروق من منتدي شباب العالم
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شرم الشيخ- محمد صبري عبد الرحيم - آيات أحمد
قال العامري فاروق، وزير الرياضة الأسبق، إن منتدى شباب العالم يتميز في هذا العام بزيادة إقبال الشباب من مختلف بلدان العالم للمشاركة وكسب خبرات.

وأثنى "العامري" في تصريح لـ"صدى البلد" على الطاقة الشبابية الهائلة التي يحظي به المنتدى والشهرة العالمية التي أصبح عليها، مبينًا أن هذا يرجع لما يقوم به الشباب المصرية والقيادة السياسية من مهارة في التسويق له؛ فالشباب هم الطاقة الرئيسية لأي دول وبهم تكون حضارة الدول وتقدمها.

وأشار إلى أن رسائل منتدى شباب العالم قوية والهدف منها واضح فمحاولات الالتقاء والتقريب بين وجهات النظر والرؤى المختلفة والتعرف على كل ما هو جديد فى استراتيجيات العمل وربتطل بالتقدم العلمي والتكنولوجي ومشاركة الشباب فى ورش العمل المنعقدة؛ يساعد على إكساب الشباب المصري مهارات عديدة تثقل خبراتهم العلمية والعملية وتساعد على نقل وجهة النظر المصرية إلى الخارج.

وألمح إلى أن الحرص على عقد هذا المنتدى أسرع وسيلة لتوصيل رسالة مصر للعالم وتوضيح الصورة الحقيقة التى عليها الشعب المصرى؛ فشباب العالم استطاع من خلال مشاركته بالمنتدى معايشة الواقع الذى عليه مصر الآن وبالتالى ينقله للعالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كأبسط وأسرع وسيلة تكنولوجية حديثة.

وواصل: كما أن المنتدى فرصة جيدة لعقد استثمارات جديدة قد تتم بين الشباب المشاركين فى مجالات عديدة؛ فمن بين المشاركين في المنتدى ومجموعات العمل به رجال أعمال ورؤساء جامعات وأعضاء فى أحزاب وغيرهم الكثير من الممثلين لمختلف دول العالم على المستوى الدولي والافريقي والعربي.

وأكمل: كما يعد المنتدى تنشيطًا للسياحة المصرية، فنجد مجموعات العمل تباشر عملها من مقر المنتدى هنا أو خلال إقامتها بالفندق أو زيارتها للعديد ممن المناطق بشرم الشيخ؛ فنجدها تعمل وتفكر وتبدع وتسوق لنفسها ولجمال وطبيعة الأماكن السياحية بمصر؛ فهي مقصد سياحي كبير ومهم.

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