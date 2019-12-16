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في حوارها لـ صدى البلد.. أول مذيعة من متلازمة داون: الرئيس السيسي أعطى درسًا للإنسانية في مواجهة التنمر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:31 م
رحمة أول مذيعة من
رحمة أول مذيعة من متلازمة داون
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شرم الشيخ: آيات أحمد
بعين يملؤها الأمل والسعادة والتطلع نحو مستقبل مُشرق، أخدت "رحمة" تنتقل في الأرجاء كالفراشة، تنشر طاقتها الإيجابية وحبها للحياة داخل أروقة مركز المؤتمرات الدولى بشرم الشيخ، الذي يحتضن قرابة 7 آلاف شاب من مختلف جنسيات العالم جاءوا للمشاركة في النسخة الثالثة من المنتدى الذي أهدته مصر لشباب العالم.

بثقة عالية وخفة ظل اكتسبتها من الوقوف أمام عدسات الكاميرا، أخذت "رحمة"، أول مذيعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تطلع "صدى البلد"، عن ما يدور في ذهنها وما أعدته للقاء الرئيس السيسي حال إذا سنحت لها فرصة لذلك، معبره عن فخرها بالرئيس الذي أعطى درسًا إنسانيا في مواجهة التنمر بإعلائه حق الطالب السوداني ضحية التنمر.

فى البداية.. ما شعورك بالمشاركة في منتدى شباب العالم 2019؟

— أنا سعيدة بحضوري منتدى شباب العالم واهتمام الرئيس السيسي بنا، سأحضر منتدى شباب العالم فى السنوات القادمة، وسأكون سعيدة ومبسوطة من اهتمام الرئيس ودعوته لنا لحضور المؤتمر.

بما أنكِ أول مذيعة فى الوطن العربى من ذوى الاحتياجات الخاصة.. ما الموضوعات التى ستتحدثين فيها مع الرئيس السيسى؟

- حين أقابله سأتحدث معه فى أكثر من موضوع، ومن أهمها أن أصحاب متلازمة داون من حقهم أن يتعلموا وأن يعملوا وممارسة حياتنا بشكل طبيعى، كما أنى سأطالبه بالتصدى للتنمر، خاصة عندما يتم وصفنا بكلمة معاق أو متخلف، ويجب أن تنتهى تلك الكلمة السيئة من العالم كله ولا يقولها أحد علينا، ولا يستخدمها، دائمًا يقولوا علينا أننا معاقين ولكن بالعكس نحن لسنا معاقين ونستطيع ممارسة حياتنا بشكل طبيعى.

-هل تعلمين أنك اصبحتِ مثلا أعلى للكثير من الشباب والاطفال من أصحاب متلازمة داون؟

أنا مبسوطة ونفسي الوعى يزيد بينا وبقدراتنا الفائقة، ويجب ان تكون الامهات مؤمنات بقدرات أبنائهم، لأن إيمان الأمهات بنا هو الذى يدفعنا للامام ويجعلنا نحقق ذاتنا، أمى هى التى شجعتنى على النجاح والوصول لما أنا فيه، أنا الآن مذيعة وبطلة رياضية أمارس الرياضة وأعيش حياتى الاجتماعية بشكل جيد.

-ما رأيك فى اللفتة الإنسانية للرئيس السيسى ودعوته للطفل السودانى الذى تعرض للتنمر؟

أنا فخورة بالرئيس جدًا وسعيدة به، وأحيه على مساندة الطفل السودانى جون، وأعطى درسًا للعالم كله انبذ التنمر، أنا دائمًا أقول لا للتنمر، لأن كلنا نكمل بعض برغم اختلافاتنا، وكل بنى آدم له قدرات مهما كانت بسيطة يجب أن تقدر وتحترم.

-ما رسالتك للشباب المشارك فى منتدى شباب العالم؟

أقول لهم لا تستلموا ويجب أن نسعى ونتعب لكى نصل لهدفنا، " كلنا واحد وفى ايدين بعض ونكمل بعض، وهنكمل مشوارنا مع بعض".
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