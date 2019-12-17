ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مش هتصدقي الأسباب.. السيلوليت شبح يواجه السيدات

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:31 ص
السلوليت شبح يواجه
السلوليت شبح يواجه السيدات
Advertisements
ريهام قدري
تعاني العديد من السيدات من الإصابة بالسليوليت، وذلك ينتج عن عادات خاطئة تؤدي لظهور السيلوليت وقدم الدكتور محمد النجار استشاري التغذية العلاجية الأسباب الصحية في ظهور السيلوليت عند السيدات .

عدم شرب الماء
يلعب الجفاف دورًا كبيرًا في ظهور السيلوليت، حيث أن قلة شرب الماء تؤدي إلى تراكم السموم في الجسم، والتي يصعب استقلابها.
كما يؤدي الجفاف إلى ضعف الجلد، ليصبح رقيقًا وهزيلًا، مما يزيد من احتمالية ظهور السيلوليت.

الإكثار من الأملاح
يؤدي تناول كثير من الملح إلى تورم أجزاء من الجسم، مما يسبب ظهور السيلوليت.
ولذلك لا يجب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالملح، مثل المخللات وغيرها.

عدم الانتظام في الحمية الغذائية
إن اتباع حمية غذائية ثم التوقف عنها ثم العودة لها مرة أخرى، من الأمور التي تساعد في ظهور السيلوليت.
وذلك لأن الحمية الغذائية تساعد في فقدان الوزن، ثم يمتلئ من جديد، ومع تكرار هذا، يتعرض الجلد للتمدد والانكماش.

التعرض للشمس لفترات طويلة
إن التعرض للشمس يسبب تأثيرات عديدة على الجلد، منها تأثيرات إيجابية، وأخرى سلبية في حالة البقاء لفترة طويلة أسفل أشعة الشمس الحارقة.

الملابس الضيقة
يمكن أن يكون لبعض الملابس تأثبر على تدفق الدورة الدموية بصورة طبيعية، ومع الاستمرار في ارتدائها، سوف تؤثر على الجلد وتسبب ظهور السيلوليت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشكل نهائي.. طرق التخلص من السيلوليت

في اليوم العالمي للولادة المبكرة.. 6 أسباب أخطرها السكري.. 5 أعراض في الأسبوع الـ20.. وضيق التنفس ومشاكل القلب أبرز مضاعفاتها على الجنين

لن تصدق .. حل نهائي لمشكلة السيلوليت بمكون من مطبخك

مفاجأة لـ السيدات .. 5 أطعمة تخلصك من السيلوليت

تحذير للسيدات.. حبوب منع الحمل تسبب تصبغات بالبشرة

أبرزها انخفاض الوزن.. عميد معهد القلب السابق يكشف عن ١٠ فوائد لشرب المياه

ترشيحاتنا

عقوبة من الجهاز الفني للزمالك ضد اللاعبين | تعرف عليها

أول قرار من الزمالك عقب الخسارة من طلائع الجيش فى الدورى المصري

قتلها الإندومي | التصريح بدفن جثة طفلة بـ سوهاج تناولت وجبة فاسدة

داخل المستشفى | دوللي شاهين تكشف عن مرض خطير أصاب ابنتها

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. اعرف المواصفات الرسمية وعدد الأسئلة

شاهد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بمكياج ساحر على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات

شانجان السفن 2020 تكشف عن نفسها رسميا في دول الخليج ..صور

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها