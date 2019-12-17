مش هتصدقي الأسباب.. السيلوليت شبح يواجه السيدات

تعاني العديد من السيدات من الإصابة بالسليوليت، وذلك ينتج عن عادات خاطئة تؤدي لظهور السيلوليت وقدم الدكتور محمد النجار استشاري التغذية العلاجية الأسباب الصحية في ظهور السيلوليت عند السيدات .



عدم شرب الماء

يلعب الجفاف دورًا كبيرًا في ظهور السيلوليت، حيث أن قلة شرب الماء تؤدي إلى تراكم السموم في الجسم، والتي يصعب استقلابها.

كما يؤدي الجفاف إلى ضعف الجلد، ليصبح رقيقًا وهزيلًا، مما يزيد من احتمالية ظهور السيلوليت.



الإكثار من الأملاح

يؤدي تناول كثير من الملح إلى تورم أجزاء من الجسم، مما يسبب ظهور السيلوليت.

ولذلك لا يجب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالملح، مثل المخللات وغيرها.



عدم الانتظام في الحمية الغذائية

إن اتباع حمية غذائية ثم التوقف عنها ثم العودة لها مرة أخرى، من الأمور التي تساعد في ظهور السيلوليت.

وذلك لأن الحمية الغذائية تساعد في فقدان الوزن، ثم يمتلئ من جديد، ومع تكرار هذا، يتعرض الجلد للتمدد والانكماش.



التعرض للشمس لفترات طويلة

إن التعرض للشمس يسبب تأثيرات عديدة على الجلد، منها تأثيرات إيجابية، وأخرى سلبية في حالة البقاء لفترة طويلة أسفل أشعة الشمس الحارقة.



الملابس الضيقة

يمكن أن يكون لبعض الملابس تأثبر على تدفق الدورة الدموية بصورة طبيعية، ومع الاستمرار في ارتدائها، سوف تؤثر على الجلد وتسبب ظهور السيلوليت.