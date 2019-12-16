الرئيس السيسي: ملتزمون بنجاح برنامج الشراكة مع اليونيدو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاثنين، بشرم الشيخ، "لي يونج"، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب "يونج" في مصر، معربًا عن التقدير للمنظمة في ظل التعاون المتنامي والممتد معها فيما يتعلق بالتنمية الصناعية المستدامة والشاملة، ومؤكدًا الالتزام بنجاح برنامج الشراكة مع اليونيدو كجزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكامل الإقليمي، وذلك من خلال دعم التنسيق بين مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، وبما يجعل مصر نموذجًا يُحتذى به وقصة نجاح في هذا الإطار.



كما أكد الرئيس التطلع كذلك لتعميق أطر التعاون في عدد من المجالات بين الجانبين، لا سيما من خلال مساندة اليونيدو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر وتمكينها من تطبيق معايير الجودة بغرض تحقيق الاستدامة والنفاذ للأسواق، إلى جانب مساندة عدد من المجالات الأخرى كسلامة الغذاء وتعزيز التنافسية للقطاع الخاص ودعم سلاسل القيمة الاستراتيجية.



من جانبه؛ أعرب مدير عام اليونيدو عن تشرفه بلقاء الرئيس، لا سيما في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن كون أحد الشخصيات الرئيسية المتفاعلة مع أنشطة المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة العقد الصناعي الثالث لأفريقيا، خاصةً في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.



وأشاد في هذا الإطار بالتزام مصر بدعم جهود ومشروعات التنمية الصناعية في أفريقيا وتحديد الفجوات التنموية التي يجب العمل على معالجتها في هذا الصدد، وكذا جذب انتباه المانحين الدوليين لدعمها.



وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل التعاون بين الجانبين لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر وأفريقيا فضلًا عن جهود تطوير المنظمة لتكون محفلًا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية الصناعية على المستوى الدولي ونقل الخبرات والتكنولوجيا لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.