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الأكاديمية الوطنية: الشباب ثروة مصر الحقيقية.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:34 م
رشا راغب،المدير
رشا راغب،المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، إننا نفتخر بنجاح النسخة الثالثة منتدى شباب العالم، لافتة إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب فى مصر تعد مشروعا مهما لتطوير مهارات الإنسان.

وأضافت، خلال جلسة التنمية المستدامة في إفريقيا لمنتدى شباب العالم، استطاعت الأكاديمية الوطنية للتدريب على مدار 3 سنوات أن يكون لدينا فرز حقيقي لشباب تمكنت وتدربت وتأهلت فى مناصب موجودة بمصر والقدرة على تقديم مهامهم بنجاح.

وأشارت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى أن الثروة الحقيقية لمصر هو شبابها وأن شباب مصر هم المكون الأساسي لها، وأن التعداد السكاني للشباب في قارة إفريقيا يصل إلى 60% و هو ما يساوى مليار و300 ألف إنسان.

وتابعت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن قارتنا غنية جدا بشبابها، لأن الإنسان هو الثروة الحقيقية، مؤكدة أن على الرغم من أن الشباب أداة تهديد فى بعض الأوقات لكننا نعتبرهم أداة بناء.

ونوهت إلى أن 2019 الدفعة الثالثة تتكون من أكثر من 100 شاب وشابة، مضيفة أنه يتم انتقائهم بآليات فرز دقيقة جدا لا بد أن يكون قادر على إثبات قيمة المضافة ويهتم بمشاكل أفريقيا ومقومات التنمية المستدامة وأجندة 2063 ويكون فاعل بها.
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