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توك شو

الشهاوي: الذكاء الاصطناعي ناجح فى الصحة والمجال العسكري.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:45 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قسم التوك شو
قال اللواء محمد الشهاوي، إن التطور في الذكاء الصناعي يتناول الصحة والزراعة، وهما من الجوانب الأساسية فى التطوير.

وأضاف محمد الشهاوي خلال حوارة لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع ىقناة "ام بي سي مصر"، أنه في مجال الصحة هناك جهاز يقوم بتحريك الأشياء الصغيرة الموجودة في جسم الإنسان، دون تدخل جراحي.

وتابع محمد الشهاوي، أن الطبيب يمكنه من خلال الذكاء الصناعي إجراء أكثر من عملية جراحية في أماكن مختلفة، دون الحاجة إلى إجراء أكثر من عملية جراحية لشخص واحد.

وأشار اللواء محمد الشهاوي، إلى أن الذكاء الاصطناعي مهم بالنسبة للجانب العسكري، موضحا أن هناك 10 أسلحة أمريكية تدار من خلال الذكاء الاصطناعي، من خلال مركب من النانو تغطي المعدات وتخفيها.

ولفت إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي وصلت إلى تواجد شرطة مرور للطائرات في الجو دون طيار، بالإضافة إلى "روبوت القط" الذي يقوم بإمداد العساكر في المعركة بالأسلحة دون أن يراه أحد.
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