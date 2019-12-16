بعدما أثارت غضب رواد الـ"فيسبوك"..تعرف على حقيقة إلقاء الصرف الصحي بشاطئ الشاطبي..فيديو وصور

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم بيان لتوضيح ما أثير حول إلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ الشاطبي، مؤكدة أن الماسورة الموجودة هي مصب لمياه الأمطار خلال النوات الشديدة.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر وجود ماسورة تلقى كميات كبيرة من المياه بشاطئ الشاطبي، وزعموا أنها عبارة عن صرف صحي ملوثة.



وعلى إثر ذلك عاينت لجنة تضم 4 جهات حكومية هي "شركة الصرف الصحي، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والإدارة العامة لخدمة المواطنين، وإدارة الشواطئ بحي وسط" الشاطئ المشار إليه.



وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه تبين من الفحص أن الماسورة عبارة عن مصب لتصريف مياه الأمطار جرى إنشائها في أعقاب النوة الشديدة التي تعرضت لها الإسكندرية عام 2015.



وأضاف رشاد، أن الماسورة تستخدم في حالة الطوارئ وغزارة الأمطار التي قد تفوق الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي، قائلا:" جرى استخدامها أمس أثناء هطول الأمطار فقط ومع انتهاء المطر تم إغلاقها".



