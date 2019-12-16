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محافظات

محافظ القاهرة يشدد على تفعيل قانون التصالح وتقنين بعض مخالفات البناء

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:39 م
صدى البلد
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انجى ايهاب - عدسة : صلاح مهدى
شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة تفعيل قانون التصالح وتقنين بعض المخالفات البنائية رقم 17 لسنة 2019 خلال المدة المسموح بها فقط طبقاَ للقانون، التى قاربت على الانتهاء، خاصة بعد انتهاء لجان التثمين المركزية بالمحافظة .

واضاف عبد العال بعد تحديد سعر المتر بكافة المناطق ولا يتبقى سوى استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التقنين وخضوعها للجان الفنية للبت فيها.

ووجه المحافظ على هامش احتفاليه تسليم باليقظة والحذر لرصد وتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والاستيلاء على أراضى الدولة أو البناء عشوائياَ بدون ترخيص .
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