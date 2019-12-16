منى مينا: معمل بسيط وأدوية أساسية و 3 آلاف جنية لحل عجز طب الأسرة

قالت الدكتورة مني مينا عضو مجلس نقابة الاطباء السابق: إنه إذا أردنا حل مشكلة العجز الشديد في تخصص طب الأسرة يجب إنصاف أطبائه وأن نهتم بالوحدات الصحية.

الاطباء: لايوجد اهمال بالعناية المركز..ونقص شديد بالاسره والوحدات

وأوضحت مينا عدة مقترحات أولية خاضعة للنقاش والتطوير وهي إقرار "بدل ندرة " للطبيب الأسرة بقيمة 1000 جنيه شهريا للطبيب المقيم أو متدرب الزمالة طب أسرة و2000 جنيه شهريا لأخصائي طب أسرة و3000 جنيه شهريا لاستشاري طب أسرة.كما اقترحت تحسين أحوال السكن في الوحدات الصحية في القرى (مكان إقامة طبيب الأسرة) ، و الاهتمام بضمان توافر الكهرباء و المياه فيها ، توافر الأجهزة الكهربائية الأساسية، مستوى أثاث مقبول ، كمبيوتر مرتبط بالإنترنت، وبرامج تعليم طبي متاحة مجانا في مجال طب الأسرة.وطالبت بتوفير قائمة الأدوية الأساسية في الوحدة الصحية ومعمل بسيط بكل وحدة مع ربط الوحدة بنظام إحالة لأقرب مستشفى مركزي ا و أقرب مستشفى عام او أقرب مستشفى تعليمي أو جامعي حتى يستطيع الطبيب تحويل و متابعة المريض الذي يحتاج لعلاج أعلى من مستوى العلاج المتوافر في الوحدة الصحية .