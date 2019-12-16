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أخبار البلد

مشارك من بنين بمنتدى الشباب: السيسى يغير العالم للأفضل

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:13 م
صدى البلد
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من شرم الشيخ: كريم جمال - حسام رضوان
قال الشاب ويلفرد ديجيما، أحد المشاركين بمنتدى شباب العالم شرم الشيخ، والذى أتى من بنين متحمسًا للإنضمام للفعالية الأضخم فى العالم تجاه الشباب.

وأضاف ويلفرد، أن المؤتمر فرصة رائعة لتلاقى مختلف شباب العالم حول الأفكار والرؤى المتنوعة، ولاحظ التنظيم المميز للمؤتمر، وذلك كان المتوقع من قبل دولة هى الأعرق والأقدم فى العالم، هى مصر.

كما أعرب عن إمتنانه لزيارته الأولى لمصر من خلال منتدى شباب العالم، بعدما شاهد الإعلان عن المنتدى عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وقام بعملية التسجيل بمنتهى السهولة ثم تلقى الموافقة والتصريحان للحضور لممدينة السلام والمشاركة مع أقرانه من حول العالم.

والفضل للمؤتمر فى التلاق مع أشخاص من مختلف الحضارات، بالتأكيد سينتج عنه فى المستقبل إنتاج شخصيات عظيمة مؤهلة لقيادة العالم.

وأرسل ديجيما، كلماته بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلًا: "أنا متابع حريص له عبر منصات التواصل الإجتماعى.. وأطالبه بالإستمرار أكثر فى دوره الفعال تجاه أفريقيا ومصر.. من أجل جعل العالم أفضل بدون أى تمييز عرقى أو حتى بسبب الجنسية.. أنا ممتن بشدة للرئيس السيسي".
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