ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

التأمين التكافلي.. أنواعه وحكم الشرع في العمل به

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
التأمين التكافلي
التأمين التكافلي .. أنواعه وحكم الشرع في العمل به
Advertisements
محمد شحتة
حكم التأمين التكافلي؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، بأنه لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه؛ لأنه في الأصل قائمٌ على التبرع، وفيه تعاونٌ على البر والتقوى وتحقيقٌ لمبدأ التكافل الاجتماعي، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

عقود التأمين
وأكثر البنود في عقود التأمين عبارة عن قواعد تنظيمية؛ إذا ارتضاها العميل أصبح ملتزمًا بما فيها، غير أن هناك بعض البنود لا بد من مراجعتها والنظر فيها، ومع ذلك فلا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأنها ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرعٌ على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى أو مَن تنطبق عليه شروط الاستحقاق.

التأمين على الحياة
يجوز شرعًا التأمين على الحياة ضد جميع المخاطر، وكذلك جميع ممتلكات الإنسان كسيارته أو شركته غلى غير ذلك من الأمور التى يؤمن عليها.

التأمين التكافلي
فكرة التأمين قائمة على التكافل بين أفراد المجتمع، وعقود التأمين هي عقود تبرعات يُتَهاوَن فيها عن الغرر الكثير حيث لا يُفضي إلى النزاع بين أطرافها.

والتعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها حلال؛ لأنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة، لَمَّا للتأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة ما لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحل أو بالحرمة، شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك.

يقول الله تعالى «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»، ( سورة المائدة: الآية2).

أنواع التأمين
التأمين على الحياة ينقسم إلى ثلاثةُ انواع، أولا:التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات؛ لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.

وثانى الأنواع: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة، والنوع الثالث هو: التجارى: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذ الغرض.

ولا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، متمنيةً توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنًا ليعُمَّ الأفراد الذين لم يشملهم التأمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم التأمين على الحياة

التأمين التكافلي.. حرام أم حلال.. فيديو

هل يجوز الاقتراض من أموال التبرعات ؟

هل أموال التأمين على الحياة حرام ؟ الافتاء تجيب

فتاوى تشغل الأذهان | حكم الصلاة خلف إمام يدخن السجائر.. هل يجوز جمعها بسبب المطر؟.. حكم طباعة آيات من القرآن وتعليقها من باب التذكير.. . وتعرف على خطأ شائع يضيع ثواب العقيقة

هل يجوز للشخص جمع تبرعات وتخصيص راتب شهري منها؟

ترشيحاتنا

عودة أبطال «رأفت الهجان» على الشاشات

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك بثلاثية من طلائع الجيش

طلب الشرطة لتخلصه من يديها.. خليجية تشق وجه زوجها

مغرضة وفقدت المهنية | حقائق وأرقام عن الاقتصاد المصري تكذب إدعاءات رويترز

أخصائي تغذية يحذر من 7 أضرار لتناول الإندومي

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية.. شاهد إطلالة بلقيس في أحدث جلسة تصوير

بفستان كاروهات أنيق.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات