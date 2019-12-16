ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مندوب مصر بمحاكاة المتوسط: منصة استثمار لخدمة ريادة الأعمال.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:14 م
مندوب مصر خلال نموذج
مندوب مصر خلال نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال مندوب مصر فى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم، إنه يتم توفير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال منصة استثمار ريادة الأعمال من أجل الشباب، مشيرا إلى أنه يتم تسخيرها ليستفيد منها كل شباب المجتمع.

وأضاف مندوب مصر، خلال نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، أن بالنسبة لريادة الأعمال تدعو السكرتارية إلى إنشاء منصة استثمار موحدة تعمل على تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية من أجل تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأشار المندوب المصرى، إلى أن منصة استثمار ريادة الأعمال سوف تؤسس مراكز لريادة الأعمال للدول الأعضاء لمنطقة المتوسط، لافتا إلى أنها ستوفر خدمات مثل التقدم فى مجال ريادة الأعمال والدعم التكنولوجى والتقنى، بالإضافة إلى ورش العمل.

وأكد المندوب المصرى، أن منصة استثمار ريادة الأعمال تتم لتقديم خدمات استثمارية فى العديد من المجالات وإنشاء الصلة بين البحث العلمى والمؤسسات، بالإضافة إلى تأسيس وتقديم مجموعة من الخبراء من أجل ربط أفكار ريادة الأعمال.

وأوضح أنه سيتم دراسة وطبيعية المناطق الجغرافية والمناطق التى تكون قابلة للاستثمار بالشراكة مع الممولين من القطاعين العام والخاص، حيث أنها ستوفر خدمات عملية ومادية بذوى لأصحاب ريادة الأعمال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتدى شباب العالم بيئة غنية ومنصة فعالة لإشراك جنسيات متعددة فى حوار فعال مع متخذي القرار في العالم.. ويناقش موضوعات ملحة ويضع حلولا لها

شباب العالم: تدشين منصة حاضنة الأعمال تضم مجموعة من المتحدثين المتخصصين في ريادة الأعمال.. والمنتدى يضم 40 شركة تعمل في التكنولوجيا الحديثة

النسخة الثالثة لـ منتدى شباب العالم تستعد للانطلاق.. الضيوف والمشاركون يتوافدون على مدينة السلام.. والمنتدى: منصة فعالة يبعث رسائل ازدهار ووئام لـ العالم أجمع

كل ما تريد معرفته عن منتدى شباب العالم 2019

كل ما تريد معرفته عن منتدى شباب العالم 2019.. تفاصيل الأجندة وأهم الفعاليات.. 22 جلسة عمل وورش ونماذج محاكاة.. ولأول مرة عرض فنى منفرد للصراعات التي تواجه البشرية

منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.. كل ما تريد معرفته عن الجلسات والفاعليات

ترشيحاتنا

بعد خروجهما من السجن ..أحدث ظهور لـ مني فاروق وشيما الحاج .. صور

تضرب الإسكندرية الخميس.. ما لا تعرفه عن نوة الفيضة الصغرى المطيرة

أول تعليق أمريكي على تهديدات أردوغان بإغلاق قاعدتي أنجرليك وكورجيك

حل لغز العثور على رفات سيدة في جبل للرجال فقط

صورة جديدة تجمع سعد سمير وكهربا فى الأهلي.. شاهد

محمود حجازي يكافئ ابنة زوجته بـ هدية

AdvertisementS

بعد الفيديو الاباحي .. صور جديدة لـ شيما الحاج تثير الجدل

الكاف يحسم إيقاف beIN SPORTS عن إذاعة البطولات الإفريقية حصريا

نشرة الفن.. صور جديدة لـ شيما الحاج بعد الفيديو الإباحي.. رد فعل ابن داليا مصطفى بعد رؤيتها بملابس مثيرة | شاهد

أم قمر أسلمت للزواج من سعيد.. قصة الأمريكية جينيفر جراوت صاحبة فيديو آية الكرسي

الزمالك يفاجئ طارق حامد.. تفعيل العقد الجديد بقيمة مالية كبيرة

كيفية التخلص من ورق المصاحف القديمة .. الإفتاء توضح التصرف الصحيح |فيديو

أول تعليق أمريكي على تهديدات أردوغان بإغلاق قاعدتي أنجرليك وكورجيك

شيطان فى صورة إنسان.. شاب يخطف فتاة لسرقتها فـ يهتك عرضها لعدم وجود أموال

حسن عفيفي يتصدر جوجل بعد وفاته.. وتعليق مؤثر من زوجته هناء الشوربجي

عروض الإعارة تنهال على لاعبي الأهلي | تفاصيل

دلوعة الغناء.. قصة مها صبرى صاحبة أغنية ما تزوقيني يا ماما.. حياتها انتهت على أيدى الدجالين

بـ وصلة رقص أنثوية.. شاهد| ريم البارودى بإطلالة تشعل إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. صابون المواعين يسبب العقم والسرطان

موضة 2020 .. 10 أفكار لـ غرف نوم الأطفال

بـ وصلة رقص أنثوية.. شاهد| ريم البارودى بإطلالة تشعل إنستجرام