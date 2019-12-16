مندوب مصر بمحاكاة المتوسط: منصة استثمار لخدمة ريادة الأعمال.. فيديو

قال مندوب مصر فى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم، إنه يتم توفير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال منصة استثمار ريادة الأعمال من أجل الشباب، مشيرا إلى أنه يتم تسخيرها ليستفيد منها كل شباب المجتمع.



وأضاف مندوب مصر، خلال نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، أن بالنسبة لريادة الأعمال تدعو السكرتارية إلى إنشاء منصة استثمار موحدة تعمل على تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية من أجل تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة.



وأشار المندوب المصرى، إلى أن منصة استثمار ريادة الأعمال سوف تؤسس مراكز لريادة الأعمال للدول الأعضاء لمنطقة المتوسط، لافتا إلى أنها ستوفر خدمات مثل التقدم فى مجال ريادة الأعمال والدعم التكنولوجى والتقنى، بالإضافة إلى ورش العمل.



وأكد المندوب المصرى، أن منصة استثمار ريادة الأعمال تتم لتقديم خدمات استثمارية فى العديد من المجالات وإنشاء الصلة بين البحث العلمى والمؤسسات، بالإضافة إلى تأسيس وتقديم مجموعة من الخبراء من أجل ربط أفكار ريادة الأعمال.



وأوضح أنه سيتم دراسة وطبيعية المناطق الجغرافية والمناطق التى تكون قابلة للاستثمار بالشراكة مع الممولين من القطاعين العام والخاص، حيث أنها ستوفر خدمات عملية ومادية بذوى لأصحاب ريادة الأعمال.

