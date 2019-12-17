لا يعرفهم الكثيرون..علي جمعة يكشف عن 3 أعداء يعملون مع الشيطان ضدك

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان وهو في طريقه إلى الله هناك أربعة أسباب تعوق سيره إلى ربه سبحانه.





وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه المعوقات الأربعة تعد أعداء لبني آدم، لأنها تحاول أن تصده عن سبيل الله، تحاول أن تجذبه إليها، وتحاول أن تجعله يخرج عن الصراط المستقيم، وعن الطريق القويم، الذي هو أقصر طريق يصل به العابد إلى ربه.





وأضاف أن الإنسان وهو في طريقه إلى الله هناك أربعة أسباب تعوق سيره إلى ربه سبحانه: أولها: نفسه, والثانى: الشيطان, والثالث: الهوى, والرابع: الدنيا، مشيرًا إلى أن هذه الأمور الأربعة تعكر على الإنسان صفو توجهه إلى الله - سبحانه وتعالى - .



