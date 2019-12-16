شاهد.. داعشي يتخلص من أفكاره المتطرفة في سجنه بهذه الطريقة

عرض «تلفزيون الآن» عن داعشي استطاع أن يتغلب على أفكاره المتطرفة، من خلال الرسم أثناء تواجده في أحد السجون السورية.



وكشف التقرير عن كيف ساعده زملائه في السجن التخلي عن هذه الأفكار المتطرفة التي كان على قناعة بها من قبل والتحرر من كل هذه الأساليب والافكار الشاذة.



وعرض عبدالرحمن النعماني أحد عناصر تنظيم داعش الارهابي الذي يبلغ من العمر 37 عاما خلال التقرير أحد رسوماته، التي يعرض فيها بعض الفكر الأسود الذي كان يتبناه، وكيف من خلال الرسم يمد يده للحصول على المساعدة للتحرر من الأفكار السوداوية.



ويناشد عبد الرحمن من خلال رسمة الشباب للتخلص من الفكر الداعشي المتطرف الذي يتبناه مقاتلي داعش ليعودوا للحياة الطبيعية، ويختاروا طريقهم الصحيح لرسم مستقبل جديد.



وقال عبدالرحمن النعماني، إنه من الضروري على الشباب ان يختار بعقله الأشياء الصحيحة السليمة، بعيدا عن التطرف والتخلي عن العقل السليم.



ولفت التقرير إلى انه تم استدراج هؤلاء الشباب لتدمير مواهبهم ومستقبلهم والقضاء علي عقولهم. إضافة إلى الأعمال المتطرفة الذين قاموا بها.