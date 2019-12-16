مشارك ألمانى فى منتدى شباب العالم: المؤتمر زاد من ثقتى فى نفسى.. فيديو

قال الشاب الألمانى روبن توماس من مدينة فرانكفورت أحد المشاركين بمنتدى شباب العالم شرم الشيخ، إنه حضر مناقشات عن كيفية الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، ضمن ورش العمل التى شارك بها مع أقرانه من مختلف دول العالم.



وأضاف روبن، أن هناك الكثير من الأفكار التى تم طرحها من أشخاص لهم ثقافات متنوعة ومختلفة، حيث تم مناقشة أكثر من حل تجاه المشكلات التى تواجه شباب العالم.



وتحدث عن جدوى المؤتمر مقارنة بالفعاليات التى شهدها من قبل، وأن تنوع الأفكار المتعددة التى عرضها كل شخص، حيث فى النهاية تنتج الرؤية الشاملة لحل الأزمة التى يتم معالجتها، وإبتكار حلول ذكية تساهم فى إحداث صورة صناعية رابعة.



وذكر الشاب الألمانى أن المؤتمر يعمل على زيادة ثقة الأشخاص فى نفسهم بصورة أكبر، لأن كل شخص يهتم برأيك ويستمع إليه بشدة.



وأعرب عن امتنانه واستمتاعه بزيارته الأولى لمصر من خلال المنتدى، على الرغم من مرور يومين فقط على قدومه لمصر، إلا أن الأجواء داخل المنتدى مع الشباب تجعل التجربة رائعة.