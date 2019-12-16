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حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لـ 8 متهمين في واقعة هدم صيدلية بالبحيرة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:52 م
السجن المشدد ثلاث
السجن المشدد ثلاث سنوات
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محمد غالي
أشاد الحارس القضائى لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكرى ولجنة ادارة النقابة والمكونة من كلا من الدكتور عبدالناصر سنجاب ، الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الدكتور كريم بدر بالحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور فى القضية رقم 14972.

كانت محكمة جنايات دمنهور قضت بمعاقبة ثمان متهمين بالسجن المشدد ثلاث سنوات فى واقعة هدم مالك عقار لصيدلية ببولدزر بكامل محتوياتها لإجبار الصيدلى على ترك الصيدلية رغم وجود عقد إيجار موثق سارى.

وانتدبت نقابة الصيادلة محامى النقابة لمتابعة سير التحقيقات مع الصيدلى وتقديم الدعم اللازم له بعد تعرض صيدليته للهدم.

وأكدت على دعم النقابة الكامل لأعضائها ووقوفها بجوارهم فيما يتعرضون له من أجل تأدية عملهم وحماية الصيدليات التى تقدم خدمة طبية للمرضى طوال 24 ساعة فى كافة المدن والقرى والنجوع.
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