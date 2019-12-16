سبب ارتفاع أسعار أمصال إنفلونزا الطيور.. اتحاد الفلاحين يجيب

أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، أنه يجب توزيع الأمصال وأدوية الدواجن من خلال الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية علي أن يتم صرفها للمربين وأصحاب المزارع.



وقال "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إنه لابد من بناء قاعدة بيانات سليمة لمربي الدواجن ووضع ضوابط من أجل صرف جميع الأمصال .



وأشار "رئيس اتحاد الفلاحين " إلى أن ارتفاع أسعار أمصال انفلونزا الطيور وجميع أدوية الدواجن والأدوية البيطرية نتيجة صرفها بشكل عشوائى دون أى تشريعات أو قواعد مما يخضعها إلى قانون العرض والطلب .



وأضاف أنه من الأفضل تسعير تلك الأمصال والأدوية مع الرقابة على التسعير وعلى تطعيم الطيور تجنبًا لانتشار أى فيروسات أو أوبئة تؤثر على صحة الدواجن وبالتالى صحة المواطنين .



وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على السواحل، والكشف على الطيور بصفة مستمرة حتى لا تنتقل إلينا الأمراض والأوبئة، معلقًا: "الوقاية خير من العلاج".







