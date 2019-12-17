«رياضة البرلمان» تطالب بفتح ملف إيجارات أراضي الأندية

وتنص المادة 29 من قانون الرياضة على أنه لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.

أكد النائب محمود حسين، وكيل لجنة الرياضة بالبرلمان، أن قانون الرياضة الجديد جاء لصالح بناء الأندية وتوفير مناخ كروي جيد وليس العكس، مشيرا إلى أن ملف إيجارات أراضي الأندية بحاجة إلى ضبط وإعادة صياغة بقانون الرياضة، حيث لم ينص القانون على ضوابط ومعايير الإيجار وحق الانتفاع.جاء ذلك تعليقا على طلب هيئة الإصلاح الزراعي لنادي سموحة بدفع 3.5 مليار جنيه كبدل انتفاع من الأرض و48 مليار جنيه قيمة الأرض.وأوضح حسين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ستسعى إلى فتح الملف بحضور الوزير والمسئولين، للقضاء على الأزمة حتى لو استدعى الأمر تعديل القانون، لافتا إلى أن أراضي الأندية متشعبة التبعية فالمحافظة تدعي أحقيتها للأرض وكذا الأوقاف وغيرها من الهيئات والجميع يطالب بحقه في هذه الأراضي.