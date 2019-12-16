البرلمان الأفريقي: منتدى شباب العالم وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته

أشاد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الافريقى برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي طرحها أمام منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة والتى تدور فعالياته بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية وتأكيده على انه لو أردنا تغيير وجه القارة الإفريقية خلال الـ 10 سنوات يجب القيام بمشاريع قومية لبنية أساسية داخل القارة وأن تكلفة ذلك ستكون 200 مليار دولار عن طريق قروض تعمل بها الشركات لكي نستطيع تغيير مستقبل أفريقيا.



وقال الجندى فى بيان له اصدره اليوم، ان الرئيس السيسى أشار الى أن تعداد سكان القارة الإفريقية الآن وصل إلى 1.3 مليار شخص وأن هذا الرقم قابل للزيادة خلال السنوات القادمة وسيصل إلى 2 مليار شخص وستكون هناك احتياجات أكبر للقارة الإفريقية مؤكدا اهمية قيام المجتمع الدولى بمسىولياته تجاه التنمية داخل القارة السمراء خاصة ان الرئيس السيسى أوضح للعالم كله أن التصحر موجود في إفريقيا بشكل كبير وهناك من يعيشون بشكل صعب بسبب الجفاف وهناك هجرة يترتب عنها مشاكل داخلية وعدم استقرار وانه عندما ذهبت إلى الصين واليابان وأوروبا أكد ذلك الامر واشار الى إن افريقيا سوق واعد جديد ولكن السوق الآن ظروفه صعبة ولكن سنعمل على نمو هذا السوق وأحيانا كلامنا هنا في الندوات والمنتديات يكون بشكل والواقع وتنفيذه على الأرض يكون بشكل مختلف.



كما أشاد النائب مصطفى الجندى بتأكيد شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، امام جلسة الامن والغذاء في أفريقيا، بأن هناك تزايدا فى معدلات الجوع حول العالم، بسبب سوء التغذية والأمن الغذائى بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وهناك تحديات كبيرة لمواجهة المشاكل اضافة الى تأكيده أن أفريقيا الأصغر سنا في العالم، ويوجد بها 1.6 مليار من الشباب أقل من 35 عاما، وسن 45 عاما يمثلون نسبة 85% من القارة وأن مستقبل أفريقيا مليء بالفرص، للشباب وأن معدلات الصحة بشكل مباشر متدهورة لدى الشباب والأطفال، بسبب الصعوبات التى تواجهها الأسر بالقارة السمراء.



وأكد النائب مصطفى الجندى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الاتحاد الافريقى ومن خلال فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وضع المجتمع الدولى امام مسئولياته التاريخية لمواجهة المشكلات التى تواجه الدول الافريقية مطالبا من المؤسسات المالية والنقدية العالمية توجيه اكبر قدر من المنح المالية والقروض الميسرة لدول القارة السمراء لمواجهة ظاهرة التصحر والفقر وسوء التغذية ومشكلات الصحة والتعليم وإقامة مشروعات البنية الاساسية والتحتية وجذب الاستثمارات العالمية لأفريقيا.